Il Giubileo di Platino della Regina ha inizio: «Guardo al futuro con fiducia»

«Guardo al futuro con fiducia ed entusiasmo». La Regina Elisabetta II ha inaugurato così il suo Giubileo di Platino. Le celebrazioni per i 70 anni sul trono britannico iniziano oggi e dureranno quattro giorni, fino a domenica prossima. La protagonista assoluta dell’evento è Elisabetta, che ha parlato alla nazione. La sovrana ha detto di avere tanti ricordi e si ritiene ispirata dalla «buona volontà che mi avete mostrato».

Dal ritratto alla folla in attesa

Le manifestazioni in onore dei 70 anni sul trono della Regina Elisabetta II sono un momento storico. I cittadini inglesi, legati alla Corona, non hanno voluto perdersi l’evento e sin dalle prime luci dell’alba in decine di migliaia hanno invaso le strade intorno a Buckingham Palace. In quasi 10mila hanno assistito alla storica parata Trooping the Colour, e ancora di più sono coloro i quali si sono accampati nella spianta The Mall, oltre le transenne. 1.500 i militari che sfileranno nella parata, con 250 cavalli e poi ancora aerei, elicotteri e frecce rosse. Per l’occasione è stato pubblicato il nuovo ritratto della Regina, fotografata da Ranald Mackechnie nei suoi appartamenti a Windsor.

Esclusi Harry, Meghan e il principe Andrea

Dopo la parata, a mezzogiorno in punto, ha risuonato il rombo dei cannoni a salve, che ha anticipato le red arrows , pronte a sfrecciare nei cieli di Londra. Come già ufficializzato nei giorni scorsi, non tutta la famiglia reale è stata invitata a palazzo per le celebrazioni. I grandi assenti sono ovviamente Harry e Meghan, che non hanno potuto prendere posto sulla balconata. E con loro anche il principe Andrea. Quest’ultimo è stato escluso dopo lo scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein e non si vedrà in nessuna parte della cerimonia. Per Harry e Meghan, invece, previsto un balcone laterale dalla Horse Guards Parade. I due sono arrivati ieri notte a Londra e sono stati prelevati dall’auto personale della Regina. Pace in vista?