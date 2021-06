La casa editrice Il Saggiatore ha, da tempo, l’ottima idea di pubblicare una quantità di libri, dalla saggistica alla narrativa, capaci di fornire una sguardo contemporaneo sul mondo e di attrarre il lettore alla ricerca di pubblicazioni non scontate.

Il talento camaleontico di Olivia Laing

Tra i tanti autori pubblicati e fatti conoscere al pubblico italiano spicca Oliva Laing, inglese, classe 1977, autrice e critica letteraria, dallo sguardo acuto e dalla penna curiosa. L’opera che l’ha resa famosa in Italia, e la prima pubblicata da Il Saggiatore, è Città sola uscito nel 2018. Il libro è un ponte tra la narrativa e la saggistica dove lo sguardo dell’autrice, partendo dalla solitudine e dall’alienazione della protagonista che si trasferisce da sola New York, si allarga ad artisti famosi che hanno popolato la stessa città soffrendone la medesima alienazione. Ma la bravura di Olivia Laing sta nella capacità camaleontica di cambiare registro e argomento. Dall’alienazione newyorchese, passa al racconto del lungo rapporto tra l’alcolismo e gli scrittori con il suo Viaggio a Echo Spring del 2019. Il suo esordio però risale al 2011, quando viene pubblicato Gita al fiume (l’ultimo uscito in Italia nel 2020, sempre per Il Saggiatore): un’opera che non può mancare nelle librerie di ogni appassionato di Virginia Woolf o, più semplicemente, di letteratura.

Lungo il fiume per abbandonare l’io superficiale e tuffarsi in un regno più profondo

Questo romanzo – evidente, a partire dal titolo, il richiamo a Gita al Faro di Woolf – è un bellissimo reportage di viaggio, definizione che però risulta riduttiva. Olivia Laing ci offre una sorta di resoconto del suo cammino lungo l’Ouse, il fiume dove nel 1941 Virginia Woolf si suicidò riempiendosi le tasche di sassi, partendo dalla sorgente per arrivare, dopo chilometri e chilometri, alla foce. Affronta questa camminata dopo un abbandono sentimentale, in un momento di confusione esistenziale. Lungo il percorso Laing troverà una nuova destinazione da prendere. La lunga camminata in solitudine inizia il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Dopo aver riempito lo zaino, preparato le mappe e tutto il necessario parte scegliendo di non allontanarsi mai troppo dalle acque del fiume certa che, come per Woolf, l’acqua possa aiutarla a far scivolare via «l’io superficiale e tuffarsi in un regno più profondo, senza nome».

Un viaggio in cui il racconto intimista si intreccia alla saggistica

Durante il percorso, Laing intreccia la sua storia personale con quella di Virginia Woolf, e passa senza sforzi dal racconto intimista alla saggistica, come poi continuerà a fare nei libri successivi. Attraverso uno sguardo lucido e una scrittura puntale e brillante, dal libro affiorano numerosi aneddoti, scoperte quotidiane fatte lungo il fiume e anche la rabbia che esplode in un caldo pomeriggio quando, nonostante le mappe, perde l’orientamento. Laing scrive con precisione, mai ostentata, di botanica (passione comune a molti anglosassoni), di archeologia, di storia, di battaglie e di molto altro senza mai perdere il filo del racconto e senza mai abbandonare il lettore. La fine del viaggio segna un momento di maggior lucidità e di maggior serenità per la protagonista. A noi rimangono nuove scoperte, nuove emozioni e la voglia di partire per il sud dell’Inghilterra e ripercorrere gli stessi passi.