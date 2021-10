Giro di Lombardia, vittoria del cannibale Pogacar

Tornata all’antico, prometteva spettacolo. E in effetti non è mancato al Giro di Lombardia, “classica delle foglie morte” tornata d’autunno dopo essere stata corsa nel 2020 sotto il sole di Ferragosto. 239 i chilometri dell’ultima “monumento” della stagione, con partenza a Como e arrivo a Bergamo, che a distanza di cinque anni ospitava di nuovo il traguardo. Dove per primo è passato lo sloveno Tadej Pogacar, superando in volata l’italiano Fausto Masnada.

Giro di Lombardia, le star al via

Il Giro di Lombardia 2021 poteva schierare un cast stellare. In riva al lago erano presenti tutti i migliori corridori al mondo. Il parterre di altissimo valore comprendeva lo strepitoso Primoz Roglic versione 2021, vincitore di Giro dell’Emilia e Milano–Torino, al connazionale Tadej Pogacar, due volte trionfatore al Tour de France, fino al bicampione iridato Julian Alaphilippe. Senza dimenticare Remco Evenepoel, Adam Yates e João Almeida.

Giro di Lombardia, la corsa

Vari attacchi, ma gruppo sostanzialmente compatto fino a 36 chilometri dal traguardo, quando Vincenzo Nibali ha tentato di sorprendere gli avversari. Mentre il solo Evenepoel perdeva terreno, dopo aver ripreso lo Squalo Pogacar ci ha provato da solo sul tratto più duro della salita verso il Passo di Ganda, arrivando a racimolare una trentina di secondi di vantaggio sul gruppetto che comprendeva Alaphilippe, Yates, Roglic, Valverde, Bardet, Gaudu, Woods, Vingegaard e Masnada. È stato proprio quest’ultimo a regalare la grande sorpresa della giornata, andando a riprendere i campione sloveno per poi contendergli la vittoria in una volata che, per caratteristiche, lo vedeva battuto in partenza. E così è stato: sprint senza storia e Pogacar che mette in bacheca anche il Lombardia, dopo essersi aggiudicato nel 2021 anche la Liegi-Bastogne-Liegi, e il Tour de France. A soli 23 anni. L’ultimo corridore a vincere nella stessa stagione due classiche monumento e un grande giro era stato, per la cronaca, un certo Eddy Merckx. Nello sprint dei delusi di Bergamo, terzo posto per Yates.

Giro di Lombardia, la storia

Il Giro di Lombardia si svolge ogni anno nel mese di ottobre: considerata una delle cinque classiche monumento, viene corsa dal 1905 ed è insieme alla Milano-Torino e al Gran Piemonte una delle tre classiche del “Trittico d’autunno”. Detta “classica delle foglie morte”, è stata vinta 69 volte da corridori italiani, 5 dal solo Fausto Coppi che detiene il record. L’ultimo trionfo italiano è del 2017, con Vincenzo Nibali.