Giro d’Italia: le tappe per velocisti, cosa sappiamo sul percorso della corsa rosa

Continua la presentazione a tappe (è proprio il caso di dirlo) del prossimo Giro d’Italia. Otto finora le frazioni della corsa rosa svelate: dopo le tre iniziali in programma in Ungheria, oggi è stata la volta della tappe per velocisti lungo lo Stivale, che saranno cinque. Considerate le due che si correranno in terra magiara, gli sprinter avranno in tutto sette occasioni per mettere la ruota davanti a tutti. Ecco che cosa sappiamo finora del Giro d’Italia 2022, più qualche indiscrezione.

Giro d’Italia 2022, le frazioni in Ungheria

L’edizione 105 del Giro d’Italia scatterà dall’Ungheria. Si comincia venerdì 6 maggio con la tappa Budapest- Visegrád, 195 chilometri adatti ai velocisti. Dopo un arrivo che sarà presumibilmente in volata, il giorno successivo è in programma una cronometro individuale nel cuore della capitale: poco più di 9 chilometri, ma parte finale impegnativa, con punte del 14 per cento di pendenza. La terza tappa ungherese sarà Kaposvar-Balatonfuered, arrivo sulle sponde del lago Balaton al termine di 201 chilometri che strizzano l’occhio agli sprinter.

Giro d’Italia 2022, le tappe per sprinter

Dopo un giorno di pausa, martedì 10 il Giro torna in patria e riparte da Catania. La prima tappa per velocisti sul territorio italiano prevede un percorso di 172 chilometri e arrivo a Messina, con ogni probabilità in volata. La seconda tappa per velocisti svelata oggi è la Palmi-Scalea (192 chilometri), che dopo una prima parte leggermente accidentata tra Mileto, Vibo Valentia e Pizzo, segue la costa tirrenica della Calabria con i suoi brevi saliscendi. Finale che si preannuncia velocissimo per il gruppo compatto. La terza frazione dedicata agli sprinter parte da Santarcangelo di Romagna e termina a Reggio Emilia: 201 chilometri completamente pianeggianti. La quarta tappa per sprinter in Italia sarà la Sanremo-Cuneo (157 chilometri), che toccherà alcuni luoghi simbolo del Giro come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. L’ultima tappa per velocisti presentata finora è la Borgo Valsugana-Treviso, 146 chilometri con qualche asperità prima della piana trevigiana.

Giro d’Italia 2022, le indiscrezioni

Si tratta ancora di indiscrezioni, ma potrebbero essere in tutto quattro le tappe in Sicilia, di cui una con arrivo sull’Etna. L’Abruzzo dovrebbe tornare protagonista, con un passaggio o una partenza da L’Aquila, più un traguardo fissato in quota a Mammarosa. Le grandi montagne dovrebbero essere concentrate negli ultimi dieci giorni: si parla di Fauniera e Colle delle Finestre, di Passo Fedaia e Tre Cime di Lavaredo. Possibile anche uno sconfinamento in Slovenia. La chiusura sarà a Verona, ma non si tratterà di una crono individuale, prevista invece come penultima tappa. Le tappe restanti del Giro d’Italia saranno svelate via via fino all’11 novembre. Martedì 9 è la volta delle frazioni mosse e per attaccanti, mercoledì 10 novembre saranno svelate le grandi montagne, giovedì verrà infine comunicato il Grande Arrivo della corsa rosa.