Il Giro d’Italia celebra in questi giorni l’edizione numero 104, rinnovando una tradizione nata nel 1909. Proprio il 13 maggio, da Milano, partiva per la prima volta la Corsa rosa, inaugurando un evento che avrebbe superato due guerre mondiali, diverse crisi economiche e, in tempi più recenti, affrontato persino la pandemia. La gara nel tempo è diventata metafora per raccontare il Paese, bellezze e difetti inclusi. Il buongiorno di Tag43 con Marco Pantani, nell’inedita versione di cantante. Il pirata costretto ai box da un infortunio, trovò il modo stare comunque in gruppo.