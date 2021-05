Un Giro veramente hard

Piccoli incidenti di percorso al Giro d’Italia. Il 16 maggio, nel corso della nona tappa della competizione, tra il rumore delle biciclette in gara e l’incoraggiamento dei tifosi, gli altoparlanti hanno mandato in filodiffusione suoni parecchio insoliti. A comunicarlo il giornalista inglese Ned Boulting che, sul suo profilo Twitter, ha raccontato di come l’audio di un film per adulti sia stato inspiegabilmente trasmesso dai canali del Giro poco prima dell’inizio.

Sound engineer at the finish line here running around desperately trying to locate the source of the audio from a porn film which is inexplicably being played through various Giro sound channels. This is the source of considerable hilarity. #Giro2021 #RAI

— Ned Boulting (@nedboulting) May 16, 2021