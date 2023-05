Giro d’Italia, un cane fa cadere Evenepoel: grande spavento per il belga

Brutto episodio capitato a Remco Evenepoel durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2023, che portava da Atripalda a Salerno e in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 maggio. Il campione belga della Soudal Quick Step è stato tra i protagonisti di una carambola inaspettata, generata da un cagnolino, scappato per strada. L’animale, forse spaventato o sovreccitato dalla presenza delle bicicletta, ha iniziato a correre e ha fatto cadere il compagno dell’atleta, Davide Ballerini. Ma nella carambola successiva è caduto ed è rimasto a terra anche Evenepoel, uno dei grandi favoriti del Giro. E il belga è poi rimasto vittima di un’altra caduta a 2 km e mezzo dall’arrivo, con protagonisti diversi ciclisti.

Evenepoel, nulla di grave: solo un grande spavento

Per fortuna sembra che per Remco Evenepoel non ci siano state conseguenze serie, se non un forte spavento. Il Giro è rimasto col fiato sospeso per circa un minuto e mezzo, l’arco di tempo durante il quale è rimasto a terra il belga, assistito immediatamente dai sanitari. Dopo di che si è rialzato ed è stato scortato dai compagni fino al rientro in gruppo. Il 23enne non dovrebbe aver accusato problemi fisici ma i medici della Quick Step valuteranno soltanto al termine della gara. Più volte durante il tragitto è stato lui stesso a tranquillizzare i fan incollati alla tv, alzando il pollice verso le telecamere e rassicurandoli sulle sue condizioni.

NOOOO! Un cane libero si butta in strada: Ballerini non riesce ad evitarlo e cade. Dietro di lui finisce a terra anche Remco Evenepoel 😱🐶 Dopo qualche attimo di preoccupazione, Remco riparte 😰#EurosportCICLISMO | #GirodItalia | #Giro pic.twitter.com/7l7gPHkU1H — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2023

Evenepoel cade di nuovo

Poi, però, la nuova caduta. L’asfalto scivoloso a causa del maltempo e l’alta velocità del gruppo ha causato una nuova carambola in cui è rimasto coinvolto, ancora una volta, il ciclista belga. Da capire le sue condizioni, sebbene si sia subito rialzato e sia stato inquadrato visibilmente arrabbiato. Nonostante la giovane età, Evenepoel vanta già un curriculum di tutto rispetto, tra medaglie d’oro mondiali ed europee sia a cronometro sia in linea. Nel Giro d’Italia attualmente in corso, ha vinto la prima tappa battendo proprio a cronometro lo specialista Filippo Ganna, precedendolo di 22 secondi e conquistando la Maglia Rosa, che ha poi vestito fino alla giornata di ieri.