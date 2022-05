Giro d’Italia 2022: il percorso, le tappe e dove vederlo in TV

Il Giro d’Italia 2022 è cominciato il 6 maggio. Ma qual è il percorso e quali sono le tappe della Corsa Rosa? Ecco la guida completa dell’edizione 105. Da Budapest a Verona, ecco tutte le 21 frazioni del Giro che vedrà 2 cronometro, da 26,6 km complessivi, 9 tapponi di montagna e 8 tappe adatte ai velocisti. In tutto 47 GPM, 3445,6 km complessivi e 50.580 metri di dislivello. Giro d’Italia 2022: il percorso

47 GPM, 3445,6 km complessivi e 50.580 metri di dislivello. Queste sono alcune caratteristiche del percorso che i ciclisti dovranno affrontare durante l’edizione 105 del Giro d’Italia. Per la 14esima volta nella sua storia, la gara è partita fuori dai confini nazionali. Nel 2022 infatti Etna che sarà il primo vero arrivo su una salita di 1a categoria. , 3445,6 km complessivi e. Queste sono alcune caratteristiche del percorso che i ciclisti dovranno affrontare durante l’edizione 105 del Giro d’Italia. Per la 14esima volta nella sua storia, la gara è partita fuori dai confini nazionali. Nel 2022 infatti l’Ungheria ospita ben tre tappe, prima del trasferimento per la Sicilia dove ci saranno altre due frazioni, compresa quella dell’che sarà il primo vero arrivo su una salita di 1a categoria.

La Palmi-Scalea sarà la prima tappa nel ‘continente’ e poi si salirà su fino alla cronometro di Verona. A proposito di prove contro il tempo: ce ne saranno due individuali per un totale 26,6 km a cronometro. Potenzialmente ci sono 8 tappe per velocisti o per passisti velocisti, 9 tapponi di montagna di cui 3 con arrivi in salita di 1a categoria, e due con arrivo su GPM di 2a categoria. Due cronometro e altre due tappe molto adatte ai fuggitivi.

Dove vedere la gara

Il Giro d’Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se il pubblico non vuole perdersi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrà seguire il Giro d’Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le piattaforme.