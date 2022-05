Girmay fa la storia del ciclismo: è il primo africano a vincere una tappa al Giro d’Italia

Giornata storica per il Giro d’Italia. A Jesi, decimo arrivo dell’edizione 105 della Corsa rosa, vince Biniam Girmay. Una volata che sa di storia perché si tratta del primo ciclista africano a vincere una tappa della prestigiosa manifestazione sportiva italiana. Un evento che però non è una sorpresa, anzi è una conferma del valore del ciclista. Girmay ha già vinto la Gand-Wevelgem qualche settimana fa. Il prestigioso risultato nella grande classica in Belgio ha lanciato l’atleta nel ciclismo che conta e oggi è arrivata un’altra bella notizia per la sua squadra, la Intermarché, che ha puntato su di lui.

Girmay trionfa al Giro: prima volta per un ciclista africano

Biniam Girmay si gode il suo successo e una volata splendida, fianco a fianco con un campione affermato come Mathieu van der Poel. E da quest’ultimo arriva il gesto di grande fair play già fotografato e diffuso sui social in tutto il pianeta, quel pollice alzato pochi istanti dopo la linea del traguardo. Nonostante il secondo posto, si tratta di un gesto di ammirazione, un complimento per un ragazzo, Girmay, che sta stupendo e a cui bisogna guardare con grande attenzione. Il primo ciclista africano a vincere una tappa del Giro d’Italia, quindi, sale sul gradino più alto del podio, seguito da Van der Poel e da Vincenzo Albanese. Italia ancora a secco di vittorie in questa edizione della Corsa rosa.

Girmay: «Giornata storica, straordinaria per me»

«Una giornata storica, davvero straordinaria per me». Girmay esulta al traguardo, esplode in un urlo liberatorio e si gode il successo anche dopo, durante le interviste. «Nel finale», racconta, «ho dovuto rallentare un po’, poi sono andato a tutta e controllato la bici con grande attenzione. Gli ultimi 400 metri sono stati interminabili per me, dopo una giornata così dura. Fin dall’inizio hanno attaccato in tanti, alla fine siamo rimasti quasi in due». Pollice alzato da parte del movimento ciclistico intero, oltre che di Van der Poel. In classifica generale continua a vestire la maglia rosa Juan Pedro Lopez, con 12 secondi di vantaggio su Joao Almeida, 14 su Romain Bardet e 15 su Richard Carapaz.