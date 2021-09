Ubriachi di vinile

La puntina di zaffiro o diamante si inserisce nel solco, poi un leggero sibilo annuncia l’inizio di un brano. Il mondo del vinile sta tornando in auge, grazie a un mercato che continua a tenere duro, anzi esplode. Se anche voi avete la pelle d’oca al suono di un Lp, allora siete nel posto giusto. Wired ha stilato una lista dei migliori dispositivi per ascoltare i vinili, dai più economici al grande lusso. Consigli destinati a fare breccia nel cuore di tanti, considerando le cifre emerse nell’ultimo report della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), pubblicato il 2 settembre. I vinili, si legge, hanno registrato un boom di vendite, superando del 189 per cento quelle dello scorso anno. Lontanissimi i CD, fermi a un più 52 per cento.

Gli otto migliori giradischi sul mercato secondo Wired

Audio-Technica AT-LP120XUSB, per chi è alle prime armi

Come ricordano da Wired, «l’LP-120 è il giradischi entry-level top per vari motivi»: suona alla grande, la sua struttura vanta una coriacea resistenza e può inoltre essere comodamente aggiornato grazie a varie componenti. La tradizione qui strizza l’occhio all’innovazione, poiché il prodotto di Audio-Technica può essere collegato, tramite una porta Usb, al proprio computer in modo da convertire i file in MP3. È possibile così conservare le canzoni preferite più a lungo godendosi la grande qualità audio. La presenza di un preamplificatore integrato offre un attacco diretto con gli impianti stereo di ogni epoca sin da subito: basta collegarlo con ingressi RCA standard o porte USB. Il prezzo, su Amazon, è di 318,99 euro senza spese di spedizione.

Audio-Technica AT-LP60XBT, il top a basso costo

Il mercato del vinile non è certamente il più economico del mondo musicale, ma offre comunque qualche apparecchio a prezzo leggermente contenuti. È il caso di Audio-Technica AT-LP60XBT con Bluetooth capace di abbinarsi agli altoparlanti senza dover ricorrere a lunghi e contorti cavi. La tecnologia Bluetooth tuttavia converte il segnale dall’analogico al digitale e potrebbe far diminuire la qualità: un preamplificatore integrato elimina ogni problema e riesce a soddisfare anche gli orecchi più fini ed esigenti. Il prezzo, sui principali store online, è di 214,92 euro con spedizione gratuita.

Fluance RT81, raffinatezza per tutte le tasche

Struttura in legno con venature articolate e componenti in metallo lucido «che trasudano classe» sono gli ingredienti base del Fluance RT81. Come sottolineano da Wired, l’apparecchio canadese vanta ottima qualità con un costo contenuto. Il tutto sfruttando il miglior suono analogico grazie a un preamplificatore integrato in grado di collegarlo all’impianto stereo già presente in casa. Il prezzo è di poco superiore a 200 euro (204,07), cui occorre però aggiungere le spese di spedizione per farlo giungere dall’America.

Pro-Ject Debut Carbon Evo, il segreto è la semplicità

Componenti di qualità disposti in modo più semplice possibile. Questi gli ingredienti base del Pro-Ject Debut Carbon Evo, giradischi che vanta un braccio in fibra di carbonio e un piatto in metallo smorzato in gomma termoplastica. Non mancano però anche alcuni piccoli difetti: fra i più fastidiosi va sottolineato il piatto, il quale non smette automaticamente di girare quando la puntina raggiunge la fine del lato del disco, costringendo l’utente ad un’azione manuale. Inoltre il Debut Carbon Evo non è dotato di preamplificatore, pertanto sarà necessario acquistarlo a parte. Su Amazon il prezzo è di 495 euro.

Rega Planar 1, durata decennale

Il Planar 1 è simile al Debut Carbon Evo nella sua semplicità, ma offre alcune componenti premium davvero accattivanti. Ha infatti un motore speciale che riduce le vibrazioni in grado di disturbare la musica e un piatto rotante che mantiene stabile il disco. Il prezzo, su Amazon, è di 355,70 euro e rappresenta un ottimo affare poiché non vi abbandonerà per decenni (se curato a dovere). Come l’apparecchio di Pro-Ject, il Planar 1 non ha un preamplificatore integrato, quindi sarà necessario provvedere autonomamente.

U-Turn Orbit Plus, giradischi arcobaleno

Se cercate un giradischi dai tratti moderni, allora non potete scegliere altro che l’Orbit Plus di U-Turn. Piatti trasparenti e colori vivaci mettono in mostra un design elegante mantenendo un suono eccezionale. Da Wired sottolineano il metodo con cui cambiare la velocità per passare dai 33 giri al minuto degli album completi ai 45 giri dei singoli: è possibile infatti muovere fisicamente la cinghia che fa girare il piatto, sollevandolo da un motore all’altro per operare lo switch. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 329 dollari (circa 275 euro).

Sony PS-LX310BT, digitalizzare la musica

Il giradischi PS-LX310BT di Sony è abilitato per Bluetooth e USB e offre una riproduzione completamente automatica. Ciò indica che lo stilo si solleva e torna in posizione di riposo non appena un lato del disco è stato completato. Come sottolineano gli esperti di Wired, rappresenta la scelta ideale per copiare musica da dischi in vinile e convertirla in file digitali da riprodurre sul computer. Sul sito ufficiale di Sony è possibile acquistarlo, al prezzo di 250 euro, con gli altoparlanti Speaker XB12 BT Extra Bass, collegabili in modalità wireless.

McIntosh MTI100, alla ricerca del lusso

Il mondo dei giradischi, oltre a prodotti commerciali e adatti a tutte le tasche, vanta anche una lunga serie di prodotti di lusso capaci di fare invidia ai migliori gioielli. Wired ha scelto il McIntosh MTI100, l’ultimo nato del leggendario marchio americano. L’MTI100 è dotato, oltre che di un preamplificatore valvolare integrato, anche di un amplificatore di potenza a stato solido, che consente di inserire un disco sul deck, collegare un paio di altoparlanti e «avere immediatamente un’esperienza hi-fi autonoma e straordinariamente sorprendente». Il prezzo è proibitivo, dato che sul sito ufficiale costa 6500 dollari (circa 5500 euro), ma se non avete problemi di budget è lo strumento che fa per voi.