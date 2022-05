Giradischi, 5 accessori per migliorare l’audio dei dischi in vinile

Il fascino del vintage non tramonta mai, ancor meno se si parla di musica. Negli ultimi anni, il mercato del vinile e dei giradischi ha registrato un forte incremento, capace di reggere l’urto dello streaming in continua espansione. I dati Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) hanno riportato un +189 per cento nella vendita dei vinili rispetto ai 12 mesi precedenti, numero molto più alto rispetto ai CD comunque in crescita (+55 per cento). Gli amanti dell’analogico aumentano, così come le proposte delle aziende in termini di dispositivi e accessori. Ecco pertanto qualche idea per migliorare il proprio comparto di riproduzione audio domestico tra spazzole per la pulizia e preamplificatori.

Giradischi, 5 accessori per migliorare il comparto audio di casa

1. Spazzola per vinili AudioQuest, il must have per i giradischi

Se avete intenzione di rispolverare vecchi vinili dei vostri genitori oppure acquisti ormai datati, prima dell’utilizzo è il caso di operare una breve pulizia. Wired consiglia la spazzola per vinili Boundless, tuttavia non disponibile sul mercato italiano. Amazon però presenta un’ampia gamma di offerte molto simili per caratteristiche ma soprattutto prezzo. Sul sito di e-commerce è possibile trovare infatti modelli di Pro-Ject, Reloop e Spincare, oltre a quello di AudioQuest. Con soli 19,61 euro è possibile acquistare un’elegante e leggera spazzola che eliminerà ogni granello di troppo.

2. Tappetino antistatico Denash, supporto in gomma per ottime prestazioni

Un’ottima qualità del suono dipende anche dalla presenza di un utile tappetino antiscivolo e antistatico. Online ci sono modelli in sughero, feltro e gomma che offrono prestazioni molto simili, anche se gli esperti di Wired optano per quest’ultima opzione. Il materiale è infatti più resistente, aderisce meglio alla superficie dei giradischi e permette la presenza di più scanalature per migliorare l’appoggio del vinile. Uno dei migliori prodotti su Amazon è quello di Szlsl88, disponibile al prezzo di 21,99 euro.

3. Preamplificatore DC Pro-Ject Audio Phono Box, per un suono pulito e fedele

Diversi amplificatori stereo non hanno un ingresso phono per collegare il giradischi o altri dispositivi in modo diretto. La risposta all’inconveniente risiede nei preamplificatori, accessori in grado di fungere da interfaccia tra amplificatore e giradischi. Servono infatti per stabilizzare le frequenze in modo da permettere al suono di rimanere fedele all’originale evitando le alterazioni. Fra i migliori sul mercato si segnala il DC Pro-Ject Audio Phono Box, disponibile su Amazon al prezzo di 99 euro.

4. Kit di pulizia Vinyl Vac 33, il gadget per ogni aspirapolvere

Spazzole e rulli sono ottimi per pulire i dischi in vinile e migliorare la qualità del suono, ma per avere prestazioni eccellenti non sempre sono sufficienti. Ecco perché è il caso di acquistare un kit Vinyl Vac 33 con detergente e accessorio di 3,2 centimetri compatibile con qualunque aspirapolvere per tirar via ogni granello di sporcizia. Il prezzo su Amazon è di 95,99 euro, ma è coperto da garanzia che rimborsa l’intero importo di acquisto in caso di insoddisfazione dopo l’utilizzo.

5. Pro-Ject Vinyl Cleaner VC-E, giradischi puliti senza fatica

Se non avete tempo per effettuare la pulizia manualmente, non disperate. In rete sono disponibili degli accessori che renderanno il vostro giradischi eccellente pur senza farvi muovere un muscolo. Uno dei migliori, disponibile anche su Amazon, è il Pro-Ject Audio VC-E. Con la rotazione in entrambi i sensi, garantisce la completa aspirazione della sporcizia e la salute dell’etichetta sul vinile, che resta asciutta durante il lavaggio grazie alla presenza di un morsetto. Il prezzo è di 389 euro.