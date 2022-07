L’autogol di Giovannini sulle concessioni autostradali tolte ai Toto

Quando si dice un autogol. Con una mossa alla Niccolai (Comunardo Niccolai, il difensore del Cagliari che nel calcio degli Anni 70 era stato soprannominato il re delle autoreti), il ministro Enrico Giovannini ha inserito nel testo del disegno di legge presentato al Senato per la trasformazione del decreto con cui il governo ha espropriato ai Toto la concessione delle autostrade A24 e A25, un passaggio a dir poco suicida. Recita infatti a un certo punto il testo: “Con nota protocollo n. 5796 del 15 marzo 2022, la società concessionaria ha inviato le proprie controdeduzioni, attualmente all’esame del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Ma come, prima revochi la concessione e poi scrivi che stai ancora esaminando le carte?

Ma come? Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avanza riserve sul comportamento di Strada dei Parchi, la società del gruppo Toto che una ventina di anni fa aveva vinto al gara europea con cui si era privatizzato la gestione della Roma-L’Aquila (dopo due fallimenti Anas, che ora, nemesi al contrario, torna a gestirla), e anziché verificare le controdeduzioni del concessionario e poi decidere se ci sono o meno gli estremi per intervenire, prima revochi la concessione e poi scrivi tranquillamente in un testo parlamentare che stai ancora esaminando le carte? Forse Giovannini e i dirigenti (pagati dai contribuenti) non si sono resi conto che così hanno servito su un piatto d’argento al collegio di avvocati che difendono la società dei Toto – un quintetto composto da Arturo Cancrini, Massimo Luciani, Vincenzo Fortunato, Romano Vaccarella e Fabrizio Criscuolo – un assist fantastico.

Con questi numeri, difficile sostenere che i Toto meritavano l’esproprio (e i Benetton no)

Ma non è l’unico. In data 27 settembre 2021 sempre il Ministero retto (si fa per dire) da Giovannini, ha pubblicato sul proprio sito la “Relazione relativa alla vigilanza sulle concessioni autostradali – Anno 2019”, in cui c’è scritto che, a detta del Ministero medesimo, nel periodo 2008-2019 Strada dei Parchi ha effettuato investimenti nella misura del 130,9% (763,39 milioni anziché 583,04) rispetto alla previsione condivisa con il Ministero, mentre per tutte le altre concessionarie autostradali è pari al 65,1%. E questo perché sempre in quel lungo arco di tempo, la società dei Toto ha effettuato manutenzioni nella misura del 111,9% rispetto a quanto previsto (337,03 milioni anziché 301,15), quando per tutte le altre concessionarie autostradali è stato pari al 107,8%. Inoltre, Strada dei Parchi nel 2020 ha fatto con risorse proprie e in assenza di contributi pubblici, manutenzioni per 60 milioni contro i 28 previsti (158%) e nel 2021 per 83 milioni sempre contro i 28 previsti (296%). Con questi numeri, e senza che mai sia successo alcun disastro, sarà difficile sostenere davanti ad un giudice che i Toto meritavano l’esproprio (e i Benetton no).