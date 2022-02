Giovanni Truppi, biografia: fidanzata, figlia, età e canzoni famose

Cantautore napoletano con all’attivo quattro album in studio e un EP, Giovanni Truppi è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022: vediamo chi è e quali esperienze hanno caratterizzato la sua carriera prima che approdasse sul palco dell’Ariston.

Chi è Giovanni Truppi

Nato e cresciuto nel capoluogo partenopeo e appassionato di musica fin da bambino, dopo aver imparato a suonare il pianoforte e la chitarra elettrica ha fondato il gruppo rock Le Baccanti insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore. Il suo primo album in studio, C’è un me dentro di me, risale al 2010 mentre il secondo (Il mondo è come te lo metti in testa) è stato pubblicato tre anni dopo. Il terzo, Giovanni Truppi, è uscito nel 2015 e durante tutto il tour di presentazione l’autore si è avvalso delle performance musicali di Luciano Turella (Nada, Appaloosa) alla batteria e di Francesco Motta (Criminal Jokers, Zen Circus, Nada, Il Pan del Diavolo) alla chitarra elettrica, piano e cori.

Nel 2019 ha pubblicato il suo quarto album, Poesia e civiltà, caratterizzato da arrangiamenti più pop rispetto ai precedenti lavori e dall’introduzione di sintetizzatori. Dell’anno successivo è invece l’EP 5 che contiene nuove interpretazioni di tre brani tratti dall’album precedente e due inediti. L’album è frutto della collaborazione con diversi artisti tra cui Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas. Il 1° luglio 2021 ha infine pubblicato il libro L’avventura in cui racconta un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della “Lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini.

Tra le sue canzoni più note vi sono Il mondo è come te lo metti in testa, Stai andando bene Giovanni, Scomparire, Conoscersi in una situazione di difficoltà e L’unica oltre l’amore.

Giovanni Truppi: fidanzata e figlia

Per quanto riguarda la vita privata, ad oggi non si ha alcuna notizia in merito. Non si sa infatti se Giovanni abbia una fidanzata oppure no né se abbia un figlio o una figlia.