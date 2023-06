Giovanni Terzi: età, ex moglie, figli e malattia del compagno di Simona Ventura

Nato del 1964 (oggi ha 59 anni) Giovanni Terzi è uno stimato giornalista, architetto e scrittore italiano, con alle spalle una lunga esperienza nel settore del giornalismo che l’ha portato, tra le altre cose, a lavorare in veste di direttore de Il Giornale Off. Ecco tutte le curiosità su questo personaggio.

Chi è Giovanni Terzi: la sua storia personale

Terzi è un figlio d’arte, per così dire: il padre Antonio Giovanni Battista Terzi è stato infatti un apprezzato giornalista a sua volta, lavorando per anni come vicedirettore del prestigioso Corriere della Sera.

Giovanni Terzi, diplomatosi al liceo scientifico, inizia in realtà a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come architettto dopo aver conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano e diventando, pochi anni dopo, docente universitario. Ad ogni modo, nel suo passato vale anche la pena segnalare una breve parentesi in politica: Terzi ha infatti anche fatto parte della giunta Moratti a Milano, diventando assessore addetto alle attività produttive. Giornalista a tempo pieno per importanti testate come Libero, Il Tempo e il Giornale, oggi è spesso presente in tv in veste di opinionista (sovente il pubblico assiste ai suoi interventi nella cornice di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone).

La malattia e la storia d’amore con Simona Ventura

Come raccontato a Storie Italiane di Eleonora Daniele, Terzi soffre purtroppo di una patologia polmonare genetica che ha ereditato dalla madre. «È una malattia degenerativa che devo curare con medicine, che però mi hanno creato altri problemi tra cui il diabete» aveva dichiarato Terzi, che però al suo fianco può vantare una donna eccezionale che si prende cura di lui.

Da anni, infatti, Giovanni Terzi è il fidato compagno di Simona Ventura (fin dal 2018). Da diversi tempo i due stanno cercando di pianificare un matrimonio che hanno sempre dovuto rimandare, prima per la pandemia, poi per la guerra. I due vivono oggi in una grande famiglia allargata con i loro 5 figli: Giovanni Terzi aveva infatti avuto da una precedente relazione Lodovico e Giulio; Simona Ventura ha avuto Niccolò e Giacomo da Stefano Bettarini, e ha poi adottato Caterina.