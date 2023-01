Giovanni Stentella morto a 53 anni: colpito per sbaglio durante una battuta di caccia

Tragedia di caccia a Pitigliano. Giovanni Stentella, 53 anni e residente a Narni, aveva accompagnato alcuni amici per una battuta di caccia ma un colpo accidentale lo ha colpito ed è morto sul colpo.

La vittima si trovava con il suo gruppo di amici a Pitigliano, in provincia di Grosseto. Erano arrivati dall’Umbria proprio quella mattina, lunedì 30 gennaio, per una caccia ai colombi. Giovanni era in veste di accompagnatore, non era lì per cacciare perché ancora non aveva il tesserino venatorio. È stato colpito per sbaglio da un suo compagno che, inciampando, ha fatto partire il colpo. Un tragico incidente che gli è stato fatale.

Inutili i soccorsi: il decesso è avvenuto subito dopo lo sparo

Il colpo ha raggiunto Stentella ferendo organi vitali e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. I soccorsi del 118 sono arrivati subito dopo l’incidente e contemporaneamente si era levato in volo anche l’elicottero Pegaso per il trasporto d’urgenza, ma purtroppo inutilmente. Stentella ha riportato gravi ferite ed è deceduto sul luogo.

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica del tragico incidente è stata banale. Intorno alle 12.30 il gruppo aveva individuato alcuni colombi e uno membro della comitiva si era incamminato nel punto indicato ma avrebbe perso l’equilibrio. L’arma era carica e l’uomo ha involontariamente fatto fuoco colpendo l’amico. Una vicenda sfortunata e dolorosa che ha profondamente scosso la comunità di Narni.

Giovanni Stentella era molto conosciuto nella sua cittadina, dove faceva il parrucchiere. L’uomo era sposato e lascia la moglie e un figlio. Intanto la procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta, un atto dovuto per escludere altre cause, ed il corpo della vittima è stato trattenuto a Grosseto a disposizione dell’autorità giudiziaria.