Giovanni Scifoni: moglie e film dell’attore e regista italiano

Giovanni Scifoni è un regista teatrale, scrittore, attore e drammaturgo. Ha partecipato a numerose fiction e serie tv tra cui Doc nelle tue Mani in collaborazione con Luca Argentero e Fosca Innocenti dove recita con Vanessa Incontrada. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

Giovanni Scifoni: biografia, moglie e vita privata

Giovanni Scifoni è nato il 23 maggio del 1976 a Roma, sotto il segno dei gemelli, ed è il quarto di sei figli.Sin da giovane ha iniziato a mostrare la sua passione per tutto ciò che concerne l’arte, e in particolar modo per la recitazione. Da bambino esegue canto e recitazione, dedicando molto tempo anche al fumetto.

L’attore è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, però sappiamo che dal 2005 è sposato con Elisabetta da cui sono nati tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. In occasione del quindicesimo anniversario ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme alla moglie, scrivendo: «Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre».

Giovanni Schifoni: carriera e film

Nel 1998 si è diplomato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e da lì è iniziata la sua carriera come attore teatrale, ricoprendo numerosi personaggi importanti.Ha poi intrapreso la strada della televisione e del cinema, esordendo in quest’ultimo nel 2003 con La meglio gioventù, seguita da Mio figlio (2005) e Io non dimentico (2008).

Nel 2011 partecipa a Un medico in famiglia e nel 2012 a L’ultimo papa re. Il 2014 è senza dubbio il suo anno, avendo recitato in numerosi film e serie tv tra cui Una pallottola nel cuore, Un passo dal cielo, Purché finisca bene e Squadra antimafia 7. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Fosca Innocenti accanto a Vanessa Incontrada e Doc nelle tue mani con Luca Argentero.