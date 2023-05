Giovanni Scialpi: età, canzoni famose e vita privata del cantante

Giovanni Scialpi, anche conosciuto semplicemente con il suo cognome inglesizzato Shalpy, è un cantante italiano diventato piuttosto famoso sopratutto negli anni ’80. Ecco le curiosità su di lui e sulla sua carriera.

Giovanni Scalpi, chi è: la storia e la carriera

Scialpi nasce il 14 maggio 1962 (ha dunque da poco compiuto 61 anni) a Parma: i genitori sono un agente di polizia e una segretaria di un istituto farmacologico. Il suo esordio musicale avviene nel 1983 grazie all’intuizione del suo talent scount Franco Migliacci: il suo primo singolo, Rocking Rolling, è da subito un grande successo che lo renderà in breve tempo uno dei più amati artisti italiani in circolazione negli anni ’80. Scialpi diventa così un idolo dei giovanissimi, conquistando tra l’altro il premio Discoverde al Festivalbar di quell’anno.

La sua musica, carica di sperimentazioni elettroniche e dance, rappresenta per molti versi lo spirito dell’epoca: ecco dunque che in breve Shalpy riesce ad uscire con il suo primo EP Es-stensioni, all’interno del quale avrà la possibilità di cantare anche tre pezzi scritti da Mango.

Gli anni ’80 saranno per lui un periodo di grandi soddisfazioni. Nel 1984 uscirà Cigarettes and coffee, un pezzo lento con il quale arriverà secondo al Festivalbar 1984 e che sarà reinterpretato persino da una gigante come Mina. In questi anni riuscirà a pubblicare un totale di 5 dischi di cui l’ultimo, Un morso e via, uscito nel 1988.

La sua carriera inizierà a vivere i primi momenti di stallo all’inizio degli anni ’90, quando prenderà il via il suo declino. Dopo l’insuccesso della sua partecipazione a Sanremo 1992 con È una nanna (e con il relativo disco flop 360 gradi), il cantante comincerà a presenziare in alcuni programmi tv e spettacoli di teatro tornando a pubblicare un vero e proprio disco solo nel 2001, con l’uscita del Greatest Hits Sì o sì. Scialpi, che negli ultimi anni non ha mai smesso di fare musica (seppure con risultati peggiori rispetto a quelli degli anni ’80) ha ad oggi alle spalle un totale di 11 album di cui l’ultimo, il progetto multimediale Liberi e romantici, uscito nel 2011.

La vita privata del cantante

Giovanni Scialpi è dichiaratamente omossessuale. L’artista forma oggi coppia fissa con il banchiere americano Leo, fin dal 2018. In passato è stato legato sentimentalmente con Roberto Blasi, con il quale ha partecipato a Pechino Express 2015 e con cui si è sposato nel 2015 (per poi lasciarsi nel 2017). Di recente l’artista ha ammesso (in un’intervista a Rolling Stone) di vivere in condizioni di estrema indigenza.