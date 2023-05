Giovanni Miotto morto carbonizzato mentre stava scaldando il latte sul fornello

Una tragedia improvvisa e fulminea quella in cui ha perso la vita Giovanni Miotto, 85enne. Nella notte tra venerdì e sabato a Valdobbiadene, in via Olivo Miotto, l’anziano, ipovedente, è stato avvolto dalle fiamme mentre si scaldava del latte. L’uomo ha cercato invano di spegnere il fuoco sotto la doccia dove è stato trovato esanime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’anziano Giovanni Miotto, morto avvolto dalle fiamme

Come tante altre sere, l’uomo aveva messo del latte a riscaldare sul gas, quando, improvvisamente le fiamme hanno avvolto il pigiama, in materiale sintetico. Sono bastati pochi secondi e l’anziano è stato circondato dal fuoco senza, purtroppo, avere scampo. E’ morto così Giovanni Miotto, non prima di aver tentato di entrare dentro la doccia della sua abitazione per raggiungere l’acqua. Il fatale incidente domestico è alla base della morte dell’anziano. I residenti della palazzina, richiamati dalle urla, si sono subito attivati, ma quando medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Valdobbiadene sono intervenuti sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Chi era Giovanni Miotto

Giovanni Miotto, ex dipendente della banca Piva, originario di Segusino, era ipovedente, in pensione. Lascia tre figli. La data del funerale non è ancora stata fissata.