Giovanni Funiati chi è: carriera e vita privata dell’attore di Sissi, in onda stasera su Canale 5

Giovanni Funiati è uno dei protagonisti di Sissi, in onda stasera, martedì 11 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Arrivata all’ultima puntata, la miniserie di Sven Bohse sulla storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria Ungheria, meglio conosciuta come Sissi, si conclude con due episodi ricchi di sorprese e colpi di scena e ottimi dati di ascolto. Conquistando, in modo particolare, gli spettatori più giovani.

Sissi: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Sissi: la trama

La serie si propone come un viaggio nella vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, comunemente nota come Sissi, dall’infanzia in Baviera fino al matrimonio con Francesco Giuseppe I, futuro imperatore d’Austria. Tra anacronismi e inattese modernità, il racconto si dipana attraverso i risvolti di una storia d’amore particolarmente complicata, sottoposta alla pressione dei protocolli reali e alle aspettative dei sudditi. Situazione che porterà la giovane Sissi a sprofondare nella solitudine, tra lutti personali, gravi sofferenze e cocenti delusioni.

Sissi: il cast

Accanto a Jannick Schümann e Dominque Devenport, che interpretano rispettivamente Franz e Sissi, nel cast figurano anche Giovanni Funiati (il conte Andrássy), David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Tanjia Schleiff (la contessa Esterházy), Paula Kober (Fanny) e Yasmani Stambader (Bela).

Sissi: carriera e vita privata di Giovanni Funiati

Sissi: Giovanni Funiati, talento e versatilità

Nato a Gottinga, Germania, nel 1991 da genitori italo-francesi, Giovanni Funiati è uno dei talenti emergenti del panorama attoriale tedesco. Il suo esordio è datato 2012 quando, con una piccola parte nel lungometraggio di Susanne Bier Love is all you need, ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. Un progetto a cui, tra 2014 e 2018, sono seguiti altri importanti lavori: la fiction televisiva Sein Name war Franziskus di Liliana Cavani, una ricostruzione della storia di San Francesco D’Assisi, La rugiada di San Giovanni, un film sulla strage di Bettola diretto da Christian Spaggiari e il thriller horror L’ultima notte di Francesco Barozzi. Parallelamente agli impegni sul set, è riuscito a completare la sua formazione accademica, laureandosi in recitazione all’Università statale di musica e arti sceniche di Stoccarda, e a dedicarsi al teatro, sua grande passione, diventando uno dei membri della compagnia del Teatro di Stato di Stoccarda, dove rimase dal 2018 al 2019, prendendo parte a rappresentazioni come la versione teatrale di Brave New World di Aldous Huxley e al dramma Die Weber, curato dal regista Georg Schmiedleitner. Dal 2019 a oggi, Funiati ha partecipato anche a numerosi sceneggiati e serie televisive, tra cui Un’estate in Algarve, Soko Stuttgart, Ku’damm 63, Spätzle all’arrabbiata, In tutt’amicizia – Giovani dottori e Sissi, dove presta volto e voce al conte Andrássy.

Sissi: vita privata di Giovanni Funiati

Sulla vita privata dell’attore non si sa assolutamente nulla. Neppure dal suo Instagram si ricavano informazioni circa eventuali relazioni o frequentazioni, passate o presenti. Sui social, infatti, Funiati condivide pochissimo della sua sfera più intima, pubblicando soprattutto scatti che lo ritraggono sul set o con indosso i panni dei personaggi che interpreta.