Giovanni Floris chi è: la moglie e chi sono i figli del conduttore di DiMartedì?

Giovanni Floris è un noto giornalista, nonché conduttore, autore e scrittore nato a Roma il 27 dicembre 1967. Si è fatto strada nel mondo dell’informazione in qualità di inviato televisivo della Rai, essendo testimone di molti eventi storici come l’attentato delle torri gemelle a New York. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la moglie di Giovanni Floris?

La moglie di Giovanni Floris è Beatrice Mariani. Anche lei, come il marito, è una celebre scrittrice e giornalista. I due, che hanno la stessa età, sono ormai legati da tantissimi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Il primo incontro però risale ai temi dell’università, poiché entrambi studiavano alla Luiss di Roma. Da allora non si sono più lasciati, forti anche delle tantissime cose in comune che li hanno condotti fino al matrimonio.

Hanno la passione per la conoscenza, per i libri e l’informazione. In particolare, la moglie di Giovanni Floris si occupa di ricerca, di organizzazione di convegni e cura di testi divulgativi. Non solo, la donna è anche conosciuta come scrittrice avendo già pubblicato due libri. Nel 2018 è arrivata la sua prima pubblicazione, dal titolo “Una ragazza inglese”, due anni dopo la seconda: “Mentre la vita corre”. Inoltre la moglie di Giovanni Floris ha ampia conoscenza del sistema economico e politico, essendosi laureata in tale facoltà all’università.

Insieme a Beatrice, Giovanni Floris ha anche scritto la sigla del programma dimartedì: esattamente la sigla che è stata quella del 2017 intitolata Sixteen Tons. Così come ha dichiarato lo stesso Giovanni Floris, si tratta di una canzone che è un antico canto popolare di minatori americani che parla della fatica di lavorare ogni giorno. Nel corso di un’intervista rilasciata dal giornalista a TV Sorrisi e Canzoni, pare che l’idea sia stata proprio della moglie. “Ci è piaciuta perché mette insieme musica familiare e temi sociali, soprattutto quello del lavoro”, ha commentato.

I figli della coppia

Giovanni Floris e Beatrice Mariani hanno dato al mondo due figli, di nome Valerio e Fabio.