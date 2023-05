Finale Ligure, l’avvocato Giovanni Ferrari è morto a 62 anni

Grave lutto a Finale Ligure, dove è morto a 62 anni Giovanni Ferrari Barusso, noto avvocato del paese. Era conosciuto in zona per essere stato direttore generale di Tpl e vicesindaco durante l’amministrazione Richeri.

Giovanni Ferrari morto a 62 anni

L’uomo è morto ieri all’Ospedale Santa Corona di Pietra di Finale Ligure. Stimato legale, titolare dell’omonimo studio associato insieme alla sorella Clotilde, è deceduto dopo una lunga malattia.

Ferrari è stato componente della commissione edilizia del comune di Finale e dal 1990 aveva cominciato la sua carriera politica. Prima era stato consigliere per diversi mandati, poi vicesindaco con la Giunta di Flaminio Richeri per due mandati a partire dal 2004 fino al 2014, occupandosi di Urbanistica e Grandi Opere Pubbliche, ma anche di Lavori Pubblici e Ambiente.

Nel 2014 era stato invece nominato consigliere provinciale con deleghe simili a quelle ricoperte in Comune, diventando nel 2015 vicepresidente della Provincia di Savona. Dal 1999 al 2004 era anche stato consigliere della Comunità Montana Pollupice.

Dal 2019 era direttore generale di TPL Linea, la concessionaria del trasporto pubblico nella provincia di Savona. Un incarico per il quale aveva ricevuto l’appoggio, nonostante a livello locale fossero stati da lati opposti della barricata politica, del sindaco Ugo Frascherelli, che stima da sempre.

Il cordoglio di amici e istituzioni

L’annuncio della morte di Giovanni Ferrari ha scosso tutti. Sgomento, incredulità e commozione per un uomo che era molto conosciuto e apprezzato a livello provinciale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, in particolare da colleghi avvocati, amministratori locali ed esponenti politici, che hanno lavorato nel corso degli anni con l’avvocato di Finale Ligure.

Ha speso parole di cordoglio anche l’ex sindaco Richeri: «La sua competenza mi ha aiutato molto in amministrazione perchè, da medico, non conoscevo le varie norme che regolamentavano la cosa pubblica. Ho imparato a capire l’importanza del bene pubblico da lui. Ha servito a lungo le istituzioni, come amministratore comunale, provinciale e, negli ultimi due anni, come direttore in Tpl. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da riempire».