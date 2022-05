Giovanni Falcone stasera su La7: trama, cast e curiosità sul film

Michele Placido e Giancarlo Giannini sono protagonisti di Giovanni Falcone, film del 1993 di Giuseppe Ferrara. A 30 anni dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, stasera alle 21,15 La7 ricorda il giudice di Palermo e la sua lotta contro la mafia al fianco del collega Paolo Borsellino. Nel cast anche Anna Bonaiuto, volto della moglie di Falcone, e Gianni Musy in quelli del pentito Tommaso Buscetta. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Giovanni Falcone, trama e cast del film stasera 23 maggio 2022 su La7

La trama ripercorre la storia vera del giudice Giovanni Falcone (Michele Placido), focalizzandosi soprattutto sugli ultimi dieci anni della sua lotta contro la mafia fino alla strage di Capaci del 1992. Il film di Giuseppe Ferrara però si apre con il suo giuramento del 1964, cui se ne affianca un altro da parte di un membro di Cosa Nostra. Si passa poi al suo periodo di collaborazione con il giudice Rocco Chinnici (Nello Riviè) e alla morte del Generale Dalla Chiesa, sulla cui scia Falcone ipotizzò l’esistenza di un “terzo livello” della Cupola e le collisioni tra i boss della malavita e importanti politici. Nonostante poi l’assassinio di Chinnici, Falcone continua la sua lotta alla mafia collaborando con Paolo Borsellino (Giancarlo Giannini) e Ninni Cassarà (Massimo Bonetti).

Interroga così i grandi pentiti di mafia, tra cui Tommaso Buscetta (Gianni Musy) che gli rivela diversi segreti che circondano Cosa Nostra. Dopo il Maxiprocesso alla criminalità organizzata, il pool antimafia viene però smantellato e a capo del Tribunale di Palermo giunge il giudice Meli (Giacinto Ferro). Falcone riceve così l’incarico al Ministero di Grazia e Giustizia come direttore generale per gli affari penali, destinazione con l’unico fine di rimuovere un uomo pericoloso e scomodo per i poteri forti. Con l’unico appoggio di Borsellino, Falcone rimane isolato fino al 23 maggio 1992, quando un’esplosione sull’autostrada di Capaci lo uccide assieme alla moglie e a tre uomini della scorta.

Giovanni Falcone, qualche curiosità sul film stasera 23 maggio 2022 su La7

Il film Giovanni Falcone uscì nel 1993, ad appena un anno dalla sua morte. Si tratta del primo progetto del cinema italiano ad affrontare il lavoro e la vita del giudice antimafia, cui ne seguirono diversi altri tra cui Era d’Estate con Beppe Fiorello e Massimo Popolizio e il recente Il traditore, che racconta la testimonianza di Tommaso Buscetta. Nel film di Ferrara, oltre ai protagonisti Placido e Giannini, compaiono diversi volti noti dello spettacolo italiano. Vi sono Massimo Bonetti nei panni di Ninni Cassarà e Gianni Musy, interprete di Tommaso Buscetta. I fan del fantasy lo ricorderanno come abile doppiatore di Ian McKellen ne Il Signore degli Anelli e Michael Gambon nella saga Harry Potter, rispettivamente per Gandalf e Silente. Nel film compare anche per un breve cameo un giovane Cesare Bocci nei panni di un giornalista.

Per quanto riguarda le location di Giovanni Falcone, per gli esterni la troupe non girò a Palermo, ma a Roma. Le aree del Tribunale del capoluogo siciliano sono infatti in realtà i palazzi dell’Università la Sapienza di Roma per la facoltà di Matematica e Fisica. Stesso discorso per le stanze interne, per cui Ferrara e i suoi assistenti hanno riadattato le aule di Lettere e Filosofia dell’ateneo capitolino.