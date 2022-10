Giovanni Di Pillo morto a 67 anni: addio alla voce del motociclismo italiano

Giovanni Di Pillo, speaker e voce storica del motociclismo e della superbike italiana, è morto improvvisamente a 67 anni. Si tratta di un evento che ha rattristato tanti fan degli sport a due ruote e non solo, anche coloro che lavorano nel settore piangono la sua scomparsa.

La morte di Giovanni Di Pillo

Giovanni Di Pillo è morto improvvisamente nel pomeriggio, aveva 67 anni. «The Voice» questo il suo soprannome ufficiale datogli dagli appassionati delle due ruote, era ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze da diversi giorni per condizioni di salute non ottimali. Tuttavia, non sembrava ci fosse nulla che potesse attentare alla sua vita e invece nelle ultime ore è arrivata la triste notizia.

Giovanni Di Pillo era noto come commentatore della Superbike e negli anni scorsi aveva commentato anche le gare di MotoGP. Inoltre, era lo speaker ufficiale del circuito di Mugello, uno dei più importanti presenti su territorio italiano. Aveva lavorato anche in televisione, come direttore tecnico del canale tematico Nuvolari. Era una presenza fissa anche in radio, lavorando come inviato speciale in tutti i circuiti del mondo per Radio Virgin e Radio 105. Insomma, un punto di riferimento per gli sport su due ruote che improvvisamente è scomparso.

Il ricordo degli amici e dei colleghi

Sono tantissimi a ricordare Giovanni Di Pillo sui social dopo che hanno appreso la notizia della morte dell’uomo. In particolar modo, Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha espresso il suo dolore in diretta TV ai microfoni di Sky.

Ecco quali sono state le sue parole: «Siamo tristissimi, se ne va un amico. Siamo vicini alla moglie Cristina e alla famiglia. Sapevo che non stesse bene, ma questa notizia mi lascia senza parole. Con la sua voce ha esaltato la Superbike e la Ducati prima dell’ingresso in MotoGP. Fonte di aneddoti divertentissimi, era un grande conoscitore di questo sport».