Giovanni Ciacci al GF Vip 7: “Sono sieropositivo, racconterò la mia storia”

“Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza”. Così Giovanni Ciacci confessa ai cronisti la sua malattia prima del suo approdo al GF Vip 7. Il costumista è arrivato al grande pubblico grazie al programma televisivo Detto Fatto su Rai Due, ma aveva già una grande carriera tra gli addetti ai lavori. Ora, da personaggio televisivo di lungo corso, non vede l’ora di arrivare al reality girato nella casa più popolare d’Italia la cui conduzione è stata confermata ad Alfonso Signorini.

Giovanni Ciacci al GF Vip 7: la conferma

Ad intervistare Giovanni Ciacci è stato proprio lui nel nuovo numero di Chi uscito mercoledì 3 agosto 2022. Lo spazio cartaceo dedicatogli gli ha permesso di mettere in luce anche questo lato fragile di se stesso, che comunque non ha cambiato il suo carattere o il suo modo di vedere il mondo. Oggi la malattia si può infatti tranquillamente gestire e Ciacci si servirà del programma Mediaset per raccontare la propria storia e combattere lo stigma sociale, ancora forte tra le persone e motivato soprattutto con una certa dose di ignoranza.

Anche il professore Andrea Gori ha commentato con soddisfazione la partecipazione di Giovanni alla prossima edizione del GF Vip poiché potrebbe essere utile ad abbattere i pregiudizi di molte persone. D’altra parte, Giovanni ha dimostrato più volte di essere un testimonial in tal senso, come quando partecipò a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in coppia con l’amico Raimondo Todaro.

Quando inizia il GF Vip 7

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, la settima, avrà inizio il prossimo 12 settembre. Per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli svolgerà il ruolo di opinionista e quest’anno sarà accompagnata da Orietta Berti.