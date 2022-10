Giovanni Cesareo morto per un malore: stava cantando per gli amici

Giovanni Cesareo, uomo di 71 anni, è morto a causa di un malore mentre cantava per gli amici. L’uomo stava partecipando a una festa in compagnia dei suoi amici di sempre, in provincia de L’Aquila, quando improvvisamente ha avvertito un malore ed ha perso la vita, nonostante l’intervento dei soccorsi.

La morte improvvisa di Giovanni Cesareo

Giovanni Cesareo, conosciuto da tutti come Giannino, stava partecipando a una festa a Castellafiume, vicino L’Aquila e aveva deciso di cantare una canzone per i presenti. In pochi minuti, un’occasione gioiosa è diventata tragica. Infatti, l’uomo si è accasciato a terra dopo aver iniziato a cantare, ancora con il microfono tra le mani ed è finito disteso sul pavimento. In sala, tra i centinaia di presenti, c’era anche un medico che ha provato a rianimarlo ma senza avere successo.

Il paesino di Canistro, nel quale l’anziano viveva insieme alla moglie, è sotto shock a causa dell’evento. Inoltre, Giovanni Cesareo era molto conosciuto nel paesino perché era un ex maresciallo dell’Aeronautica e aveva una grande passione per il canto, che non aveva mai abbandonato. I soccorritori sono arrivati poco tempo dopo il malore ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il ricordo di familiari e amici

Tutti in paese sono sconvolti per la scomparsa di Giovanni Cesareo. Molti hanno espresso il loro cordoglio sui social e si sono addolorati per la perdita. Giovanni lascia la moglie e ben cinque figli, uno dei quali era il presidente della Pro Loco di Canistro.

La Fcd Canistro, squadra della località nella quale viveva, ha voluto esprimere il suo dolore e infatti ha rilasciato un comunicato al riguardo: «Il presidente, dirigenti e giocatori si stringono con affetto al Mister Giacomo Cesareo, per la scomparsa del caro papà Giovanni. A Giacomo Cesareo e a tutti i suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia del Canistro Calcio, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza, la sua fratellanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore».