Giovanni Battista Scalabrini, chi era il vescovo che sarà proclamato santo il 9 ottobre

Chi era Giovanni Battista Scalabrini? Il vescovo sarà canonizzato domenica 9 ottobre in San Pietro, l’apostolo dei lavoratori costretti a lasciare la propria terra d’origine. Giovanni Battista Scalabrini, infatti, per una vita si è battuto contro miseria e sfruttamento, difendendo l’emigrazione.

Chi era Giovanni Battista Scalabrini? Giovanni Battista Scalabrini visse tra 1839 e il 1905, e domenica 9 ottobre verrà proclamato santo. Il vescovo lombardo si è speso, durante la sua attività, per i lavoratori e gli emigranti. «Ho visitato popolose città e collettività nascenti, campi fecondati dal lavoro e immensi piani non tocchi dalla mano dell’uomo. Ho conosciuto emigranti che avevano toccato il fastigio della ricchezza, altri che vivevano nell’agiatezza», scriveva allora. «E più l’oscura immensa falange dei miseri, che lottano per la vita contro i pericoli del deserto. Le insidie dei climi malsani, contro la rapacità umana, soli in un supremo abbandono, nell’inopia di tutti i conforti religiosi e civili e di ogni cosa. Ho sentito i cuori palpitare all’unisono col mio…».

Nel 1905 il vescovo aveva inviato a Papa Pio X il suo «Memoriale per la costituzione di una commissione pontificia Pro emigratis catholicis». Si trattava del racconto di alcuni dei suoi viaggi tra gli italiani sparsi per il pianeta, nel tentativo di restituire dignità alla figura del migrante. Nell’Antologia il nuovo santo per la prima volta teorizzava il «diritto naturale» degli uomini all’emigrazione.