Allevi sui social racconta il mieloma: «Come sto? Non bene»

Nel giorno di San Valentino, il compositore Giovanni Allevi ha deciso di fare gli auguri ai suoi fan. Il 53enne pianista è molto seguito sui social e ha voluto inviare un messaggio d’amore a tutti coloro che lo seguono quotidianamente e lo supportano nella sua lunga battaglia contro il mieloma. L’annuncio della malattia è arrivato quasi un anno fa e ancora oggi il pianista combatte per vincere la sua battaglia. Pochi giorni fa è tornato a parlarne con un videomessaggio in cui risponde a chi gli chiede come sta: «Come sto? Non bene, anche se la terapia sta facendo il suo lavoro».

Allevi ai fan: «Non sto bene»

Nel videomessaggio pubblicato sui social, Allevi ha ammesso di non stare bene. «Come sto, in tanti mi chiedete», dichiara, «È sicuramente il periodo più difficile che abbia mai attraversato nella mia vita. Vi ringrazio delle manifestazioni di affetto così importanti per me. Come sto? Non bene anche se la terapia sta facendo il suo lavoro. Il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo in particolari alle vertebre che sono inoperabili e rimarranno doloranti forse per sempre. Combattere significa resistere al dolore fisico e come dicevano i greci “io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”».

Allevi racconta sui social la sua lotta quotidiana

Dall’annuncio in poi, Giovanni Allevi non ha smesso di postare contenuti sui social in cui parla della sua arte, ma anche della battaglia portata avanti giornalmente contro il mieloma multiplo. «Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo!», aveva scritto il 24 giugno 2022. Poi altri post su Twitter e Instagram, tra cui anche una sinfonia composta dal titolo Mieloma: «Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia».