Giovanni Allevi: moglie, figli, vita privata, dove vive, carriera e singolo per la giornata della Terra

Giovanni Allevi ha composto un nuovo singolo per celebrare la Giornata della Terra. Si tratta di The First Embrace, che il pianista suonerà per la prima volta live al Centro Congressi romano, Nuvola di Fuksas, in quanto da anni European Ambassador di Earth Day. Ecco quando il brano sarà disponibile all’ascolto e tutti i dettagli sulla vita privata del musicista.

Giovanni Allevi: il nuovo singolo per la Giornata della Terra

Il Maestro Giovanni Allevi ha composto un nuovo singolo, dedicato alla Giornata della Terra 2022. Si intitola The First Embrace ed è disponibile all’ascolto dalla mezzanotte di venerdì 22 aprile sulle maggiori piattaforme digitali. Intanto Allevi, che è da anni European Ambassador di Earth Day, lo suona live per la prima volta proprio venerdì sera al Centro Congressi romano anche noto come Nuvola di Fuksas.

Lì si tiene l’ormai tradizionale Concerto per la Terra di Earth Day Italia, di cui Allevi è anche direttore artistico. Il simbolico momento sarà anche protagonista di un passaggio televisivo denominato OnePeopleOnePlanet e in onda sulla piattaforma streaming della più importante rete nazionale, RaiPlay.

Moglie, figli e vita privata del pianista

Il Maestro è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista nonché manager dell’artista. I due hanno già due figli: Leonardo e Giorgio. La loro età non è nota. Giovanni ha chiamato la sua famiglia “il suo rifugio”.

Il rapporto con il padre

Giovanni ha rivelato che suo padre sarebbe stato il suo più grande “detrattore”. L’uomo gli avrebbe più volte chiuso il pianoforte a chiave pur di impedirgli di suonare. Per questa ragione ha sofferto di attacchi di panico. Il suo brano Panic sarebbe stato ispirato proprio dalla sua prima corsa in ambulanza, quando credeva che sarebbe morto.

Al ristorante in cui lavorava come cameriere, una volta venne a cena il direttore d’orchestra Riccardo Muti. Allevi gli avrebbe regalato il suo disco, ma il direttore d’orchestra alla fine della cena lo avrebbe dimenticato sul tavolo. A Domenica In ha raccontato di non possedere nessun pianoforte in casa. La sua musica la compone in testa.