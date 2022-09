Giovanni Allevi, la confessione: «Mani tremano»

«Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!». Così Giovanni Allevi scrive su un post di Instagram ai followers mentre sta combattendo la sua lotta contro il mieloma. Per il pianista, questo significa smettere di suonare, anche se solo temporaneamente.

Giovanni Allievi, la confessione su Instagram

Il musicista aveva rivelato la sua condizione lo scorso giugno. «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto» aveva scritto allora. Poi, la terapia utile per affrontare le conseguenze della malattia.

I primi dolori alle mani e alla schiena si erano manifestati mentre il pianista e compositore era in tour e stava pensando anche a una seconda tornata in Medio Oriente. Purtroppo, tutto è stato bloccato in attesa che migliorino le sue condizioni di salute. «Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco» aveva concluso il maestro.

La morte della sorella

In questo percorso c’è stato anche un addio: la morte della sorella maggiore. Anche la sorella era maestra di musica diplomata al conservatorio. Single, la donna lavorava in una scuola di Ascoli Piceno.

Giovanni Allevi è molto amato dal pubblico non solo per le sue opere straordinarie, ma anche per il suo carattere riservato. Non era spesso presente ai talk show, anche se ogni tanto lo si vedeva in televisione. Ha sempre preferito il palco e, occasionalmente, l’orchestra.