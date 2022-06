Giovanni Allevi annulla il tour estivo: ha un mieloma

Giovanni Allevi ha un mieloma. Lo ha annunciato lo stesso pianista con un post sui social a corredo di una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma. «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa», ha scritto il musicista 53enne, aggiungendo che dovrà stare «lontano dal palco» per potersi sottoporre alle cure. Cancellate le prossime date del tour Estasi 2022.

Giovanni Allevi, il pensiero rivolto alla famiglia

«La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», ha scritto Allevi. Il musicista è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista nonché manager dell’artista. La coppia ha due figli: Leonardo e Giorgio.

Giovanni Allevi, nel 2017 l’operazione per il distacco della retina

Nel giugno 2017, Allevi era stato operato d’urgenza per il distacco della retina, avvenuto durante una tappa del suo tour in Giappone. In quell’occasione aveva continuato a suonare, aggravando la situazione, come lui stesso aveva raccontato: il musicista ha adesso una riduzione del campo visivo, che non gli permette di vedere la mano sinistra mentre suona. E già negli ultimi concerti del tour di Estasi, il fisico di Allevi era apparso contratto da un dolore molto forte, ma il pianista aveva continuato ad esibirsi. Adesso la decisione di fermarsi.

Cosa è un mieloma

Il mieloma è un tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo, un sottotipo di globuli bianchi che hanno la funzione di formare gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline), indispensabili per proteggere l’organismo dalle infezioni.