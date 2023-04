Giovanna Ralli: età, marito, figli e biografia dell’attrice

Giovanna Ralli è un’attrice italiana nata a Roma il 3 gennaio 1935. Vincitrice di due David di Donatello e due Nastro d’Argento, ha recitato in numerosi film di registi importanti come Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.

Giovanna Ralli: biografia e carriera

A causa delle dure condizioni del periodo in cui è nata, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, iniziò molto giovane a recitare per aiutare la famiglia e il padre fornaio. Recitò in film come La maestrina (1942) di Giorgio Bianchi e I bambini ci guardano (1943) di Vittorio De Sica. All’età di 15 anni fu eletta Miss Sorriso Lazio e cominciò a fare la comparsa sia a teatro che al cinema. Negli anni Cinquanta divenne famosa nel ruolo della figlia del celebre attore Aldo Fabrizi nei tre film della serie Passaguai (1951-52).

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, al cinema si trovò spesso ad interpretare il ruolo caratteristico della popolana romana, mentre a teatro debuttò ufficialmente nel 1957 accanto a Renato Rascel al Lirico di Milano con la commedia musicale Un paio d’ali di Garinei e Giovannini. Qui cantava anche la celeberrima canzone Domenica è sempre domenica scritta da Gorni Kramer proprio per lei.

Nel 1966 si aggiudica il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista, nel film La fuga (1964). In quegli anni Roberto Rossellini decise di dirigerla in due film, Il generale Della Rovere (1959) ed Era notte a Roma (1960). Come fecero altre note attrici italiane negli anni Sessanta, decise di tentare una seconda carriera a Hollywood, convinta dal regista Blake Edwards che l’aveva notata nel film di Scola. A Los Angeles per otto mesi, esordì negli Stati Uniti con Papà, ma che cosa hai fatto in guerra? (1966).

L’attrice decise di lasciare definitivamente il cinema e dedicarsi esclusivamente al teatro verso gli anni Ottanta. Soltanto nel 1990 ha nuovamente recitato, diretta da Francesca Archibugi, in Verso sera. Nel 1988, con i crescenti successi di pubblico della televisione, iniziò a partecipare a fiction televisive fra le quali Un prete tra noi, Ho sposato uno sbirro e Tutti pazzi per amore.

Nel 2003 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica per meriti artistici. Le è stato inoltre assegnato il Premio alla Carriera dall’Accademia del cinema italiano, nell’ambito della 67ª edizione dei David di Donatello 2022, ed è tornata al cinema con Marcel!, opera prima di Jasmine Trinca.

Giovanna Ralli: marito e figli

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è stata sposata per 38 anni con Ettore Boschi, un avvocato matrimonialista molto conosciuto e apprezzato a Milano deceduto nel 2013. Dopo la sua morte, la donna ha preferito stare da sola perché ancora molto innamorata dell’uomo. La coppia non ha mai avuto figli ma molti nipoti, figli di sua sorella, ai quali è molto legata.