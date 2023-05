Giovanna Botteri, un petardo le esplode a fianco mentre è in diretta a Parigi

Attimi di paura per Giovanna Botteri, che, durante il collegamento in diretta da Parigi nel corso del TG3, si è visibilmente spaventata per l’esplosione di un petardo avvenuto a pochi centimetri da lei. Aveva appena annunciato il servizio, dando informazioni su dove si trovasse insieme alla troupe e su cosa stesse accadendo: «Siamo a Plaza de la Nacion, il corteo è arrivato. Un ragazzo è stato appena ferito da una granata. La situazione è molto tesa». Queste le parole della giornalista inviata prima dell’esplosione.

Parigi: attimi di paura per Giovanna Botteri

La Botteri, in diretta tv, non ha interrotto il collegamento, continuando la sua telecronaca e spiegando la situazione: «Ci sono state decine e decine di arresti, di feriti, ora l’ambulanza sta cercando di raggiungere i feriti. Gli scontri da guerriglia urbana continuano eppure era stata una grande manifestazione voluta dai sindacati. 2 milioni e 300 mila in piazza per dimostrare al governo che la protesta contro la riforma delle pensioni è ancora viva nel paese, il 60% dei francesi appoggiano la protesta. La giornata è stata oscurata dagli scontri».

Il commento in diretta e il focus sulla manifestazione

Lo scoppio del petardo è avvenuto durante la manifestazione organizzata in occasione del Primo Maggio. Nel Paese infatti non si fermano le proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. La nuova Legge sposta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. L’inviata, solo un mese fa, aveva affermato durante l’ultima puntata di Parole, il programma di Massimo Gramellini su Rai 3: «Da 50 anni ci ripetono che devi lavorare duro, fare carriera. Ti dicono che dipendi dal lavoro che fai, dai soldi che ti guadagni. E invece c’è una vita oltre il lavoro e bisogna rivendicarla».