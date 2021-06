Giovani, carine e sessualmente fluide

Il modo in cui si parla di sessualità oggi sta cambiando. La parola d’ordine è diventata fluidità: identità sessuali più sfumate e fino a pochi anno fa invisibili sono entrate a far parte del discorso mainstream. Recenti studi però dimostrano come questa “rivoluzione” sia più diffusa tra le ragazze e le donne che non negli uomini. Secondo gli esperti molto si deve al mutato clima sociale che sta permettendo alle donne di liberarsi dagli stereotipi di genere.

Le ragazze tra i 18 e i 25 anni sono più fluide degli uomini

Lo dimostrano gli studi sull’orientamento sessuale condotti da Sean Massey e dal team di scienziati del Binghamton Human Sexualities Research Lab di New York. Negli ultimi 10 anni, le donne sono state sessualmente molto più fluide degli uomini. Nello specifico, a partire da un campione di dati raccolti attraverso una serie di interviste mirate, si è scoperto che tra il 2011 e il 2019 le ragazze d’età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno superato l’eterosessualità esclusiva, manifestando un interesse o un’attrazione anche per persone dello stesso sesso. Nel 2011, per esempio il 77 per cento delle intervistate si dichiarava attratta solo da uomini, nel 2019, invece, la percentuale è scesa al 65 per cento. Una tendenza non riscontrabile negli uomini intervistati che, nello stesso arco temporale, si sono rivelati molto più statici. L’85 per cento del campione ha dichiarato di essere stato attratto solo da donne e il 90 per cento di aver avuto esclusivamente relazioni eterosessuali.

Femminismo e abbattimento degli stereotipi di genere

Da cosa dipende tutto questo? Per Massey e il suo team, l’evoluzione storica del femminismo e i traguardi che, negli anni, il movimento è riuscito a tagliare hanno inciso sul background socio-politico generale ma hanno innescato un cambiamento molto più sensibile nelle donne, liberandole da ruoli di genere ormai passati e restituendo loro una certa libertà nel modo di concepire e costruire le relazioni personali. Un privilegio su cui gli uomini, teoricamente, hanno sempre potuto contare. «Cinquant’anni fa, una ragazza non poteva che sposarsi con un uomo e arrendersi al fatto che sarebbe stato lui a occuparsi di lei, anche economicamente», ha spiegato Massey alla Bbc. Mettere in discussione la propria eterosessualità ora significa anche ribellarsi a un sistema di valori che, per anni, ha costretto le donne a rinunciare alla libertà di poter disporre della propria vita. «Gli uomini non hanno cambiato abitudini sessuali perché quelle abitudini sono il simbolo di un’autorità che intendono mantenere, un potere dato dal genere e da una mascolinità che si riconosce solo nell’eterosessualità», ha aggiunto Massey. Un’autorità a ben vedere fragile se può essere messa in discussione da una relazione omosessuale. Un’ulteriore chiave di lettura la fornisce Violet Turning, sex coach, secondo cui l’attrazione per l’omosessualità femminile da parte degli uomini l’ha resa socialmente più accettabile, anche se per motivi del tutto sbagliati. Uno studio del 2019 che ha esaminato gli atteggiamenti nei confronti di uomini e donne gay in 23 Paesi ha rilevato, in generale, che nei confronti degli uomini gay c’è maggiore diffidenza che nei confronti delle lesbiche. Le cose però potrebbero cambiare, anche per gli uomini. Probabilmente, la maggiore apertura delle donne nel trattare la propria sessualità fluida fa sì che anche gli uomini non la vivano come un limite o qualcosa di cui vergognarsi. «È necessario liberare i ragazzi dall’obbligo dell’eterosessualità e da questo concetto antico di mascolinità», ha ribadito Massey. «Magari il processo avrà gli stessi risultati riscontrati nelle ragazze, magari no. In ogni caso, sarà un passo importante nella definizione di una sessualità aperta e inclusiva».