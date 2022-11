Da Bing Crosby ad Ariana Grande, 10 canzoni per il Giorno del Ringraziamento

Negli Stati Uniti è il Giorno del Ringraziamento. Ogni anno, l’ultimo giovedì di novembre, molti americani si riuniscono attorno a grandi tavolate per consumare un lauto pasto con amici o parenti. E la musica è da sempre il mezzo ideale per dire grazie al prossimo. Billboard ha scelto alcuni brani americani dagli Anni 50 a oggi che hanno il ringraziamento come tema principale. Ecco una selezione dei migliori 10: da Bing Crosby e Alanis Morissette fino ai recenti singoli di Ariana Grande e Rita Ora.

Giorno del Ringraziamento, 10 canzoni da cantare

1. Count your Blessings di Bing Crosby (1954)

Parlando di musica americana, è impossibile non citare uno dei massimi crooner che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. A metà degli Anni 50, Bing Crosby incise la sua personale versione di Count your Blessings, classico presente nel film natalizio White Christmas. Il suo autore Iriving Berlin, compositore e paroliere di origini russe, la scrisse ricordando un incontro con il suo psicoterapeuta.

2. Gracias a la Vida di Violeta Parra (1966)

Dodici anni dopo, nel 1966, la cilena Violeta Parra incise uno dei brani più celebri della sua nazione. Si tratta della canzone folk Gracias a la Vida, che Billboard ritiene fra i più emblematici dell’artista. Inno umanista, si compone di varie strofe che iniziano sempre con il versetto del titolo. Fu l’ultimo brano della sua carriera, dato che l’anno successivo si suicidò per una grave forma di depressione. Negli anni ne hanno realizzato una propria versione Joan Baez, Kacey Musgraves e le italiane Gabriella Ferri, Anna Oxa e Laura Pausini.

3. Gratitude degli Earth Wind & Fire (1975), un omaggio alla quotidianità

Nuovo decennio, altro brano ideale per il Giorno del Ringraziamento. Billboard consiglia di ascoltare il singolo Gratitude degli Earth Wind & Fire del 1975. Si tratta di una canzone perfetta per fare un omaggio a coloro che più di altri hanno un ruolo importante nella propria quotidianità oppure alla vita in generale. Tre settimane in vetta alla Billboard 200, è parte del primo album live della band di Chicago.

4. The Thanksgiving Song di Adam Sandler (1992), un giorno del ringraziamento da star

Nella speciale lista dei brani per il Giorno del Ringraziamento c’è anche una star del cinema. Si tratta di Adam Sandler, celebre attore di Un weekend da bamboccioni, Mia moglie per finta o Hustle. Nove volte vincitore dei Razzie Awards su 26 nomination – secondo solo a Sylvester Stallone – nel 1992 cantò The Thanksgiving Song al Saturday Night Live. Si tratta di un brano che ruota attorno all’amore della star per il tacchino, piatto principe della festività.

5. Kind & Generous di Nathalie Merchant (1998)

Il Thanksgiving Day è il giorno perfetto per ringraziare qualcuno di un favore, un aiuto o anche della sola presenza nella propria vita. Per questo, Billboard consiglia di cantare il brano Kind & Generous, fra i più noti di Nathalie Marchant. Inciso nel 1998, inizia con un ritmo leggero aumentando sempre più fino alla chiosa finale in cui l’artista omaggia il mondo con un “Thanks, Thanks” senza freni.

6. Thank U di Alanis Morissette (1998), il ringraziamento per il bello e il brutto

Il buono, il brutto, il cattivo. Non stiamo parlando del cult di Leone con Clint Eastwood, ma di Thank U di Alanis Morissette. Parte del secondo album dell’artista, Supposed Former Infatuation Junkie, il singolo del 1998 invita a ringraziare prima di tutto se stessi, ma anche l’universo, per tutto ciò che c’è nella propria vita. Bene e male fanno parte di noi, pertanto è giusto considerarli sempre.

7. A moment like this di Kelly Clarkson (2002)

Poco più di 20 anni fa, grazie alla prima edizione di American Idol gli Usa e il mondo scoprivano il talento di Kelly Clarkson. In finale, la cantante si esibì con il suo singolo A moment like this, subito in cime alle hit di Billboard. La sua gratitudine verso il mondo per i successi ottenuti trovò posto anche nel suo primo album, dall’emblematico titolo Thankful, uscito nell’aprile 2003. In vista del Giorno del Ringraziamento, è un brano ideale per esprimere la propria riconoscenza verso il mondo.

8. Thankful di Celine Dion (2013)

Thankful è anche il titolo di un brano di Celine Dion, uscito esattamente 10 anni dopo l’album di Clarkson. Nel 2013, l’artista canadese vincitrice di cinque Grammy Awards incise con la sua inconfondibile voce un brano perfetto per il Giorno del Ringraziamento. Racconta infatti tutte le difficoltà della vita e, quando ci si ritrova in un tunnel oscuro, bisogna aggrapparsi alla forza altrui, senza dimenticare di mostrare rispetto e riconoscenza.

9. Grateful di Rita Ota (2014)

Volto di Mia Grey, sorella del Christian della saga letteraria 50 sfumature, Rita Ora è anche un’artista di successo nel mondo della musica. Suo il singolo Grateful, scritto però da Diane Warren, con cui nel 2014 ottenne una nomination agli Oscar come soundtrack del film Beyond the Lights dove appare anche la rockstar Machine Gun Kelly. Il brano chiede si passare in rassegna tutti i propri errori da sfruttare per rialzarsi ancora più forti.

10. Thank U, Next di Ariana Grande (2018)

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il singolo Thank U, Next di Ariana Grande sbarcato in radio e sulle piattaforme streaming nel 2019. Come ricorda Billboard, la canzone sottolinea l’importanza nella propria vita di tutti coloro che ne fanno parte, dai migliori a chi invece sembra solo ostacolare la quotidianità. Anche nelle sfide più difficili, non bisogna mai dimenticarsi di ringraziare il prossimo. Per il Time fu il terzo miglior brano dell’anno, per il Guardian si piazzò sesto nella Top 100.