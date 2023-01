Il giorno più bello del mondo stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Risate garantite nella prima serata di Canale 5. Stasera 6 gennaio alle 21.45 arriva Il giorno più bello del mondo, film del 2019 di e con Alessandro Siani. Il comico campano veste i panni di un impresario che si imbarca nell’impossibile sfida di salvare un piccolo teatro dal fallimento. Dopo la morte di un lontano zio, giungono a casa sua due bambini. Uno di loro ha un potere telecinetico che potrebbe cambiare le sorti dell’intera famiglia. Nel cast anche Stefania Spampinato e Giovanni Esposito. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il giorno più bello del mondo, trama e cast del film stasera 6 gennaio 2023 su Canale 5

La trama del film in onda stasera 6 gennaio si concentra su Arturo Meraviglia (Alessandro Siani), piccolo imprenditore che cerca di salvare il suo teatro dalla bancarotta. Al suo fianco rimane solo Gianni Pochi Pochi (Giovanni Esposito), il meno talentuoso dei suoi comici. Ormai sull’orlo del fallimento, riceve una notizia inaspettata che potrebbe cambiargli la vita: uno zio lontano gli lascia un’importante eredità. Convinto di aver trovato la via di uscita dalla sua difficile situazione, si reca in Svizzera per ritirare il suo denaro, ma scopre ben altro ad attenderlo. L’eredità dello zio sono Gioele (Leone Riva) e Rebecca (Sara Ciocca), due bambini che vivono in collegio.

Sconfortato, Arturo inizia la convivenza con i due ragazzini non senza diversi attriti. Tuttavia, scopre molto presto un particolare dono di Gioele. È in grado di compiere delle vere e proprie magie. Così ha un’idea illuminante: il bambino potrebbe risollevare il teatro dalla crisi, attirando la gente grazie al suo talento speciale. Sfortunatamente, altri uomini conoscono le capacità di Gioele. Un gruppo di scienziati lo tiene d’occhio, sperando di poterlo studiare in quanto convinti dell’esistenza di altre qualità nascoste. Per proteggerlo, Arturo dovrà fare affidamento sulle sue forze e sull’aiuto di nuovi amici e una ricercatrice dal fascino irresistibile, Flavia Mainardi (Stefania Spampinato).

Il giorno più bello del mondo, qualche curiosità sul film stasera 6 gennaio 2023 su Canale 5

Il film in onda questa sera su Canale 5 è il quarto lavoro da regista di Alessandro Siani. In precedenza, il comico napoletano aveva diretto Il principe abusivo (2013), Si accettano miracoli (2015) e Mister Felicità (2017). Nel 2021 è stato poi regista anche di Chi ha incastrato Babbo Natale?. Nel cast de Il giorno più bello del mondo figura Stefania Spampinato, nota al pubblico per il suo ruolo di Carina De Luca nella serie tv Grey’s Anatomy e nello spin-off Station 19. L’intero film di Siani si svolge a Napoli, ma regista e troupe hanno girato anche a Roma, Cernobbio e Colmar, in Francia. Grande successo del 2019, il film incassò 2.9 milioni al botteghino soltanto nel primo weekend, chiudendo la programmazione a 6.3 milioni.