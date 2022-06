Un giorno di pioggia a New York stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità

Cinema d’autore su Rai3. Stasera 24 giugno alle 21,20 in onda Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen con Timothée Chalamet ed Elle Fanning. La commedia romantica racconta la storia di una coppia di innamorati che, giunti nella Grande Mela, vivono una serie di avventure rocambolesche che farà pensare loro di cambiare vita. Nel cast Jude Law, Selena Gomez, Diego Luna e Liev Schreiber. La visione sarà anche disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un giorno di pioggia a New York, trama e cast del film stasera 24 giugno 2022 su Rai3

La trama del film di Woody Allen ha come protagonisti Gatsby Welles (Timothée Chalamet) e Ashleigh Enright (Elle Fanning), giovane coppia felicemente innamorata. Un giorno la ragazza, molto appassionata di cinema, riceve la possibilità di intervistare Roland Pollard (Liev Schreiber), regista che sta vivendo una forte crisi professionale, a New York. Gatsby, originario della Grande Mela, ne è fortemente attratto anche se lì vivono i suoi ricchi genitori, con cui non ha un buon rapporto per divergenze di idee. Decide comunque di accompagnare Ashleigh, progettando un weekend romantico con lei. La situazione sfuggirà molto presto di mano, soprattutto quando la giovane si trattiene con il regista che la invita alla prima del suo nuovo film.

Il ragazzo, amareggiato, cammina per la città dove incontra un amico che gli propone una parte nel suo ultimo cortometraggio. Sul set, Gatsby deve baciare una ragazza che si rivela essere Chan Tyrell (Selena Gomez), sorella di una sua ex. Nel frattempo, Ashleigh incontra lo sceneggiatore Ted Davidoff (Jude Law) e Francisco Vega (Diego Luna), facoltoso giovane attore che la invita per un pomeriggio assieme. Sarà l’inizio di un profondo cambiamento fra i due giovani innamorati, che scopriranno di non essere compatibili come credevano all’inizio. Nel cast anche Rebecca Hall nei panni di Connie, sorella di Ted Davidoff.

Un giorno di pioggia a New York, 5 curiosità sul film stasera 24 giugno 2022 su Rai3

Un giorno di pioggia a New York, la nascita del MeToo e l’accusa ad Allen

Il 49esimo film di Woody Allen è ricordato come il più difficile da realizzare. Poco dopo la fine delle riprese, con l’ascesa del movimento MeToo, tornarono in auge le accuse di molestie rivolte all’attore nel 1992 dalla giovane Dylan Farrow, figlia avuta dalla relazione con Mia, da cui il cineasta era stato assolto anni prima. Le case di produzione rinunciarono alla distribuzione, mentre diversi attori si dissociarono pubblicamente da Allen. Nel maggio 2019, dopo una lunga causa, Amazon Studios ha restituito i diritti al regista, pari a 68 milioni di dollari.

Un giorno di pioggia a New York, le parole dei protagonisti contro Allen

Fra gli attori che si dissociarono da Woody Allen ci furono i protagonisti Timothée Chalamet e Selena Gomez e Rebecca Hall. I tre attori decisero di donare il loro compenso alle associazioni Time’s Up e RAINN contro le aggressioni sessuali. Solo Jude Law si schierò dal lato del regista, parlando di un «grave errore».

Un giorno di pioggia a New York, Woody Allen conosceva il nonno di Chalamet

Timothée Chalamet, astro nascente del cinema hollywoodiano, è nipote di Harold Flender. Sebbene il suo nome non sia mai stato sotto i riflettori, fu autore per il grande comico e personaggio Anni 50 Sid Caesar, scomparso nel 2014. Anche Woody Allen aveva scritto diverse sceneggiature, quindi i due si incontrarono diverse volte. Il regista ha però dichiarato di non aver avuto idea che avesse una parentela con Chalamet e che la scelta del casting è stata dettata solo da ragioni professionali.

Un giorno di pioggia a New York, le critiche alla sceneggiatura

Consultando Rotten Tomatoes, fra le maggiori piattaforme di recensioni al mondo, si vede come il film di Allen non goda di ottime risposte. Ad oggi conta il 48 per cento di feedback positivi da parte della critica e il 56 per cento da quella del pubblico. Sotto accusa la sceneggiatura, definita mediocre e lontana dai migliori lavori del regista. Apprezzate invece le performance degli attori.

Un giorno di pioggia a New York, gli incassi del film nonostante la distribuzione

Come detto, il 49esimo film di Woody Allen non ebbe vita facile al cinema, tanto che negli Stati Uniti non ha mai raggiunto le sale. Lo ha fatto in diverse nazioni europee, tra cui l’Italia, dove debuttò il 28 novembre 2019. Da noi ha incassato poco più di 1,3 milioni di euro, mentre a livello internazionale ha totalizzato circa 22 milioni di dollari.