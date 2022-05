Russia, le proteste contro la guerra nel Giorno della Vittoria

Il Giorno della Vittoria in Russia non è stato solo caratterizzato dalle parate e dalla propaganda del Cremlino. Chi si oppone all’invasione dell’Ucraina ha cercato di fare sentire la sua voce con una serie di proteste in tutto il Paese. Proteste che stanno diventando sempre più creative vista la censura di Stato. Così lunedì 9 maggio alcuni messaggi contro la guerra sono misteriosamente apparsi – e immediatamente cancellati – su un sito filo Putin, a Volgograd sono spuntati murales e gli hacker hanno preso di mira di alcune televisioni di Stato. «Sulle vostre mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra», recitava il messaggio comparso nei palinsesti di tutti i canali: da Rossiya 1 a Ntv Plus fino a Pervyi Kanal, senza dimenticare Zvezda, emittente del ministero della Difesa russo.

Articoli contro Putin sul sito filo-Cremlino

Il primo ‘attacco’ si è però verificato sul sito Lenta.ru dove sono apparsi articoli dai titoli eloquenti: “Vladimir Putin è diventato un dittatore patetico e paranoico”, “La Russia non è in grado di vincere l’Ucraina nonostante la spesa militare record”, “La Russia decima Mariupol” e “L’Ucraina rompe i piani di Putin”. Pezzi che si aprivano tutti con il medesimo disclaimer: «Questo articolo non è stato approvato dai nostri capi e l’amministrazione presidenziale li manderà all’inferno per la sua pubblicazione». I responsabili, Yegor Polyakov e Alexander Miroshnikov, si sono autodenunciati e, ovviamente, sono stati licenziati. «Con il blocco totale dell’informazione», ha spiegato Polyakov, «il Paese non ha praticamente alcun media a cui accedere senza VPN o senza doomscrolling su Telegram. Abbiamo un pubblico enorme e Sasha e io abbiamo deciso che questa era l’unica cosa giusta da fare».

Il murales anti-guerra a Volgograd

Durante la notte è apparso un murale contro la guerra a Volgograd, l’ex Stalingrado, città teatro di alcune delle battaglie più sanguinose della Seconda Guerra mondiale. Dal 17 luglio 1942 al 2 febbraio 1943 due milioni di soldati, sia sovietici sia dell’Asse, vennero uccisi, feriti o catturati e persero la vita circa 40 mila civili. Il messaggio dell’opera è chiaro: uno sfondo di bare di cui una con la lettera Zeta con la scritta “Lo zinco è nostro”, in riferimento al metallo utilizzato per i feretri dei soldati morti. È stato lo stesso Putin nel suo discorso alla parata di Mosca a paragonare i soldati sovietici caduti nella Seconda Guerra mondiale ai militari impegnati in Ucraina.

I cartelloni contro la guerra alle parate e gli arresti

Nelle parate organizzate nelle diverse città sono stati arrestati diversi manifestanti. Un uomo a San Pietroburgo è stato fermato dalla polizia per aver portato un cartello con la foto di un sopravvissuto alla Shoah ucciso in Ucraina. Nella città siberiana di Novosibirsk, Vladimir Saltevsky è stato arrestato per uno striscione con la scritta: «Ci vergogniamo di voi, nipoti. Abbiamo combattuto per la pace, ma tu hai scelto la guerra». A Koralev, nella regione di Mosca, Ekaterina Voronina è stata trattenuta in una stazione di polizia per qualche ora per aver esibito il ritratto di un suo parente che aveva combattuto durante la Seconda Guerra e le scritte: «Non avrebbe voluto farlo di nuovo» e «Lottò per la pace!». Secondo quanto riferito dall’organizzazione per i diritti OVD-Info, lo stesso trattamento è stato riservato anche a Yulia Samoylova, fermata a Ufa per un cartello che recitava: «Mio nonno ha combattuto contro il fascismo».

