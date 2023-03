Giornate Fai di Primavera: 550 mila visitatori e 750 siti aperti

Enorme successo per le Giornate Fai di Primavera. Per questo evento in totale ci sono stati 550 mila visitatori in tutt’Italia, un incremento del 43% rispetto all’edizione 2022 e sono stati aperti al pubblico ben 750 siti.

Giornate Fai di Primavera, i numeri del successo

Nella 31esima edizione delle Giornate Fai di Primavera sono stati oltre 750 i luoghi aperti in 400 città mentre sono stati 7.500 gli appassionati volontari della Fondazione che hanno permesso lo svolgimento dell’evento nel miglior modo possibile. Nella fattispecie, hanno aperto 170 chiese, 180 palazzi e ville, 40 castelli e 50 borghi. Non solo, per le Giornate Fai di Primavera hanno aperto al pubblico musei, aree archeologiche, siti di archeologia industriale, biblioteche, teatri, edifici militari, luoghi di lavoro e laboratori di artigiani. In totale ci sono stati 550 mila visitatori nei diversi siti aperti sul territorio, un deciso incremento rispetto alla 30esima edizione dell’anno scorso.

La classifica dei dieci luoghi più visitati

Alcuni luoghi hanno avuto un successo strepitoso durante le Giornate Fai di Primavera. Il sito più visitato in assoluto è stato Tunnel del Bunker antiatomico di Affi in provincia di Verona. Si tratta di un bunker che venne costruito durante la Guerra Fredda, capace di ospitare circa 1.000 militari in caso di scoppio della guerra. Il secondo posto più visitato durante l’evento è stato la Villa Schifanoia a Firenze. Sul gradino più basso del podio invece c’è il Castello degli Schiavi a Fiumefreddo Sicilia in provincia di Catania. Al quarto posto c’è il Palazzo Clerici a Milano mentre a pari merito per numero di visitatori al quinto posto ci sono i Palazzi dei 7 Portoni a Fossacesia, in provincia di Chieti, e la Sede Rai di Corso Sempione a Milano. Al sesto posto c’è il Parco Villa Gregoriana a Tivoli, al settimo posto Forte Wohlgemuth a Rivoli Veronese, all’ottavo posto la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo e in nona posizione il Palazzo Salerno a Napoli. Chiude la classifica dei dieci luoghi più visitati durante le Giornate Fai di Primavera Villa Wolkonsky a Roma.