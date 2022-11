Violenza sulle donne, Mattarella: «Aperta violazione dei diritti umani»

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato la necessità di sostenere chi ha il coraggio e la forza di denunciare assicurando risposte in tema di sicurezza, protezione e recupero.

Mattarella: «Violenza sulle donne aperta violazione dei diritti umani»

Dopo aver definito la violenza contro le donne «un’aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali», il Capo dello Stato ha affermato che negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe donne, il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà. Le cronache quotidiane, ha continuato, ne danno triste testimonianza (dall’inizio dell’anno al 20 novembre sono state uccise centoquattro donne in Italia) e ricordano che ci sono paesi dove anche chi denuncia è oggetto di gravi ed estese forme di repressione.

«Porre fine alla violenza contro le donne e riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti», ha evidenziato aggiungendo che un’azione efficace per sradicarla deve basarsi sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani attraverso l’educazione all’eguaglianza, al rispetto reciproco e al rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

Giorgia Meloni: «Prevenzione, protezione e certezza della pena»

Sul tema prevenzione gli ha fatto eco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha ribadito come il governo da lei presieduto sia in prima linea per combattere la violenza sulle donne e la terribile piaga del femminicidio: «Lo dobbiamo alle tante vittime, spesso senza giustizia, e a chi ancora oggi è costretta a subire questa barbarie». L’esecutivo, ha spiegato, intende incentrare il proprio impegno su tre pilastri d’azione: prevenzione, protezione e certezza della pena.