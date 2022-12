Una giornata particolare stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Stasera 13 dicembre, alle 21.10 su RaiMovie, in onda Una giornata particolare di Ettore Scola. Il film, che lo scorso agosto ha compiuto 45 anni, racconta la storia di Antonietta, una casalinga della Roma degli Anni 30 che incontra Gabriele, suo vicino di casa. Mentre in città si festeggia l’arrivo di Adolf Hitler in Italia, i due si preparano a 24 ore che cambierà la loro vita per sempre. Protagonisti del cult sono Marcello Mastroianni e Sophia Loren, storica coppia del cinema italiano. Nel cast figurano poi John Vernon e Alessandra Mussolini. La visione del film sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una giornata particolare, trama e cast del film stasera 13 dicembre 2022 su RaiMovie

La trama del film in onda stasera si svolge negli Anni ’30 e ha inizio con Antonietta (Sophia Loren), casalinga della periferia romana del tutto insoddisfatta della sua vita. Fascista convinta e madre di sei figli, vive con il marito Emanuele (John Vernon), anch’egli militante per Mussolini. La narrazione prende avvio con la visita nella Capitale di Adolf Hitler, dittatore nazista giunto in Italia per incontrare il Duce. Sebbene voglia recarsi ai festeggiamenti per il Führer, Antonietta deve restare fra le mura domestiche e occuparsi dei bambini. Si imbatte nel suo vicino di casa, Gabriele (Marcello Mastroianni), ex radiocronista della EIAR in aspettativa, cui chiede aiuto per recuperare l’uccellino domestico scappato dalla finestra. Non sa che l’uomo proprio in quegli istanti stava meditando il suicidio per liberarsi da un’esistenza di dolore.

Prima di compiere l’estremo gesto, Gabriele corre in aiuto della donna, senza sapere che quell’incontro gli cambierà la vita. Tra i due si crea subito una forte alchimia, tanto da fargli ritrovare la voglia di vivere e la serenità di un tempo. Dopo aver danzato e scherzato assieme, l’uomo prende dal suo appartamento il libro preferito, I tre moschettieri di Dumas, per regalarlo ad Antonietta. Quando si ritrovano di nuovo sul terrazzo per stendere il bucato, la donna tenta un approccio fisico per sfuggire alla routine di tutti i giorni ma scopre un segreto che non poteva sospettare. Gabriele è omosessuale e per questo ha perso il suo lavoro in radio. Sarà l’inizio di una serie di confessioni reciproche che li aiuterà a conoscere meglio se stessi.

Una giornata particolare, 5 curiosità sul film stasera 13 dicembre 2022 su RaiMovie

Una giornata particolare, nel cast anche Alessandra Mussolini

Oltre ai due interpreti principali, il cast del film vede la presenza di Alessandra Mussolini. La nipote del Duce interpreta qui una delle figlie più emancipate della protagonista Antonietta interpretata da Sophia Loren. Curiosamente, la stessa Mussolini è figlia di Maria Scicolone, sorella dell’attrice italiana.

Una giornata particolare, l’unica apparizione del doppiatore di Ben Stiller

Altra curiosità del cast riguarda Vittorio Guerrieri, che interpreta il personaggio di nome Umberto. Si tratta dell’unica apparizione davanti alla telecamera di colui che oggi è famoso per essere il doppiatore ufficiale di Ben Stiller in Italia. Guerrieri, durante un’intervista, ha inoltre dichiarato di non aver mai incontrato sul set Marcello Mastroianni, in quanto girò le sue scene per conto proprio.

Una giornata particolare, fra gli autori del soggetto Maurizio Costanzo

Ettore Scola, regista della pellicola fra le preferite di Sophia Loren, non è però unico autore della sceneggiatura. Al soggetto hanno lavorato infatti Ruggero Maccari, storico collaboratore di Scola e Dino Risi, ma soprattutto Maurizio Costanzo. L’idea giunse dopo che Maccari lesse un articolo che raccontava il destino degli omosessuali durante il fascismo.

Una giornata particolare, l’ispirazione a Nunzio Filogamo

Il personaggio di Gabriele, per quanto frutto della fantasia, si ispira liberamente a una persona realmente esistita. Si tratta, come ricorda anche Imdb, di Nunzio Filogamo, conduttore radiofonico negli Anni ’30 e fra i pionieri della conduzione televisiva. Fu lui che tenne a battesimo la prima edizione del Festival di Sanremo nel 1951, di cui condusse anche le tre edizioni successive e quella del 1957. Celebrità dello spettacolo, si è spento a 99 anni nel 2002.

Una giornata particolare, i premi dal Golden Globe ai David

Presentato alla 30esima edizione del Festival di Cannes, dove fu candidato alla Palma d’Oro, il film di Scola ha fatto incetta di premi nel mondo. Oltre a due nomination agli Oscar, tra cui “Miglior attore protagonista” per Mastroianni, vinse il Golden Globe e il César come “Miglior film straniero”. In Italia si aggiudicò due David di Donatello, tre Nastri d’Argento e altrettanti riconoscimenti al Globo d’Oro. Nel 2014 ha vinto anche il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il miglior classico restaurato.