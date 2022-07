Giornata Mondiale della Tigre: cos’è e perché si celebra il 29 luglio

Il 29 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Tigre, una ricorrenza introdotta per sensibilizzare sul fenomeno della diminuzione degli esemplari, fronteggiare l’emergenza delle tigri e salvaguardarle. L’allarme era stato lanciato dal WWF, dopo che nel 2014 si scoprì che il 97% della specie si era estinta. Si era infatti passati dai 100 mila esemplari degli inizi del Novecento ai 3 mila del 2014. Una vera strage. Come si festeggia questa giornata speciale per la tutela di questo animale?

Giornata Mondiale della Tigre: il fenomeno

La Giornata Mondiale della Tigre è stata istituita nel 2010 a seguito del Tiger Summit di San Pietroburgo. Oltre alla data, si è cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto stava accadendo e proteggere l’habitat naturale di questi felini dall’espansione umana. In quell’occasione, i vari Paesi del mondo si erano impegnati a raddoppiare la popolazione delle tigri entro il 2020, ma purtroppo il fenomeno esiste ancora. Le cause non riguardano solo il bracconaggio, che è comunque presente.

Le zone dove si trovano le tigri sono: il Sud Est asiatico, la parte Sud della Cina e la parte Est della Russia. In più, secondo il WWF, viene uccisa una tigre ogni 2 settimane per la pelliccia e per le ossa. Turismo, malattie e nuove infrastrutture sempre più a ridosso dell’habitat di questa specie contribuiscono alla loro estinzione.

Come salvare le tigri?

Il WWF si sta impegnando per salvare le tigri e raddoppiarne il loro numero entro il 2022. Per farlo, l’obiettivo è ottenere un secondo accordo con i Paesi del mondo in modo tale da tutelare 12 zone dove l’uomo non deve arrivare. Il progetto si chiama TX2 e prevede di potenziare riserve e parchi anche per il piatto preferito delle tigri: i cervi e gli erbivori in genere.