Vestiti, orologi e smartphone: 5 prodotti riciclati per salvare la Terra

La salute del pianeta dipende anche dai piccoli gesti quotidiani. Oggi 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il tema è ancora più centrale. L’obiettivo è rendere la popolazione conscia dei rischi per il mondo intero. In un contesto simile, ognuno è chiamato a fare la propria parte, mutando anche leggermente il proprio stile di vita, magari acquistando prodotti green. Dalla moda agli smartphone, passando per gli elettrodomestici, ecco dunque cinque idee per evitare gli sprechi e dare una seconda chance a vecchi prodotti.

Dalla moda agli smartphone, 5 prodotti riciclati per tutelare la Terra

1.Borraccia Klean Kanteen, l’accessorio per non sprecare plastica

Uno degli obiettivi principi per salvaguardare la salute del pianeta è ridurre la plastica monouso. Wired, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, consiglia l’acquisto di Klean Kanteen, borraccia di acciaio realizzata con materiali riciclati che può essere lavata all’infinito e consente dunque di limitare al massimo gli sprechi. Su Amazon ne esistono differenti versioni, da quella classica a 25,95 euro a quella in acciaio spazzolato da 81,68 euro. Spazio anche alle coppe per il tè, disponibili al prezzo di 33,80 euro, e al set di tre contenitori da viaggio per ogni occasione. In tal caso il costo è di 60,37 euro.

2. Phillips Eco Conscious Edition, accessori da cucina per ridurre le emissioni di CO₂

La sostenibilità parte dai piccoli gesti quotidiani. Impossibile dunque dimenticare la cucina, dove attraverso ricette e ingredienti green è possibile dare vita a una dieta sana e rispettosa dell’ambiente. Ma importanti sono anche gli elettrodomestici utili alla causa. Una delle migliori scelte a disposizione sul mercato è quella di Phillips che ha lanciato una linea di dispositivi Eco Conscious Edition. Si tratta del primo set da colazione al mondo realizzato con plastica 100 per cento a base biologica, ricavata dagli scarti dell’olio da cucina. Comprende un bollitore, un tostapane e una macchina da caffè, acquistabili però separatamente. I prezzi sono, rispettivamente, 47,99 euro, 52,99 e 59,99 sul sito ufficiale dell’azienda.

3. Fairphone 4, uno smartphone di stampo sostenibile per la Terra

Anche la telefonia strizza l’occhio alla sostenibilità, cercando di salvaguardare la natura durante i processi di produzione. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, è opportuno ricordare Fairphone 4, assemblato con materiali riciclati ed ecosostenibili. Il corpo è in alluminio solidale, mentre la cover posteriore è in plastica 100 per cento riciclata. Per quanto riguarda le parti in oro, l’azienda certifica che si tratta di materiale rigorosamente Fairtrade. Inoltre è di facile manutenzione, dato che la sua struttura consente di operare con l’uso di un semplice cacciavite per giungere anche ai settori più interni del dispositivo. Ha un display Full HD da 6,3 pollici, una fotocamera da 48 Megapixel, 6 Gb di Ram e fino a 256 Gb di spazio di archiviazione. Il prezzo parte da 579 euro.

The #Fairphone 4 is our most sustainable smartphone yet – it comes with 5G speed, a 5-year warranty and is electronic waste neutral. 🌍 💚

Check it out: https://t.co/RocxKpCRhs pic.twitter.com/c9lcXCiHHH — Fairphone (@Fairphone) April 14, 2022

4. Vernisse, l’alta moda ai tempi della sostenibilità

Fondamentale nel processo di tutela dell’ambiente è anche la moda. Molto spesso gli ambientalisti consigliano di non cambiare abiti ogni anno e di dare una seconda chance a vecchi vestiti tramite il mercato dell’usato oppure con opportune modifiche. Vernisse, azienda di lusso italiana nata nel 2019, ha deciso di partire proprio da vecchi indumenti, rinnovandoli e donando loro una nuova eleganza limitando di conseguenza gli sprechi. La maison ha stretto una partnership con diversi artigiani e negozianti di abiti vintage e collabora con industrie tessili che, per le nuove collezioni, mettono a disposizione i materiali avanzati da quelle precedenti. Sul sito ufficiale è da poco disponibile la collezione Primavera 2022.

5. Iam the Sea, gli orologi che mirano alla salute dei mari

Semplici, eleganti ma soprattutto sostenibili. Sono gli orologi Iamthewatch, azienda che da anni milita nel campo degli accessori hi-tech e ha appena promosso un nuovo prodotto. Sono disponibili da pochi giorni infatti gli orologi della linea Iam The Sea, la nuova collezione totalmente green. Grazie alla collaborazione con #Tide, azienda leader mondiale nella trasformazione dei rifiuti, i modelli sono realizzati al 100 per cento in plastica riciclata. La realizzazione di ogni orologio prevede l’utilizzo di 85 grammi di plastica provenienti di tre bottiglie disperse negli oceani. L’obiettivo di Iam The Sea è raccoglierne 1 miliardo entro il 2025. Il prezzo è di 69 euro e la collezione vanta modelli in più colori, dal rosso corallo al blu acquamarina.