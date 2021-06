Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente. Per la 47esima edizione il tema è il “Ripristino degli Ecosistemi”. Quest’anno il Paese che ospita il principale appuntamento è il Pakistan. La Giornata coincide con il lancio del Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema 2021-2030, un appello globale per la protezione e il rilancio degli ecosistemi in tutto il mondo, presentato al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone, contrastare i cambiamenti climatici e fermare il collasso della biodiversità. Il 2030 è la data ultima per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed è anche la deadline fissata dagli scienziati per prevenire gli eventi catastrofici provocati dai cambiamenti climatici. Gli hashtag ufficiali della Giornata sono #GenerationRestoration e #WorldEnvironmentDay.

Giornata mondiale dell’Ambiente: perché si celebra il 5 giugno

La data del 5 giugnio è stata scelta dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1972, per ricordare la Conferenza sull’Ambiente che si svolse a Stoccolma dal 5 al 16 giugno di quell’anno. In quell’occasione fu delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite con l’adesione di 100 Paesi, tra cui l’Italia. La prima Giornata ebbe luogo nel 1974 con lo slogan Only One Earth.

Giornata mondiale dell’Ambiente: il Pakistan ospita l’evento principale

Quest’anno il Pakistan ospita l’evento principale della Giornata Mondiale per l’Ambiente. Per l’occasione, lo Stato celebra il raggiungimento dell’obiettivo di un miliardo di alberi piantati come parte di un’iniziativa che prevede la semina di 10 miliardi di alberi entro il 2023.

Giornata mondiale dell’Ambiente: gli appuntamenti

Sono numerosi gli eventi che in tutto il mondo celebreranno la Giornata mondiale dell’Ambiente. Genova ospiterà il tour organizzato dal gruppo di Every Can Counts. Il progetto Ogni Lattina Vale coinvolge 18 località e 15 Paesi europei, e promuove la raccolta e il riciclo delle lattine per bevande in alluminio. Una vera e propria campagna di ‘riciclo in movimento’ si svolgerà simultaneamente per celebrare il ritorno agli spazi all’aperto e promuovere un’economia più circolare.

L’European Recycling Tour 2021 toccherà Amsterdam, Atene e Salonicco, Belgrado, Bucarest, Brno, Budua e Cattaro in Montenegro, Dublino, Cracovia e Breslavia in Polonia, Lubiana, Madrid, Manchester, Ardeche River in Francia, Praga, Siófok in Ungheria e Vienna.

A Islamabad è invece atteso l’annuncio di una nuova alleanza globale per il ripristino dell’ecosistema insieme ad altri Paesi partner interessati. L’evento sarà officiato dal Primo ministro Imran Khan.

La Giornata mondiale dell’Ambiente ospita come interlocutrice la giovane poetessa Jordan Sanchez. Nata e cresciuta nel Bronx, a New York, la poetessa di origine portoricana, congolese e togolese, è stata finalista al Climate Speaks Program 2019.

Giornata miondiale dell’Ambiente: dove seguire l’evento

È possibile seguire in tempo reale la giornata mondiale dell’Ambiente e ricevere informazioni sui temi ad esso collegati al seguente indirizzo: www.worldenvironmentday.global/