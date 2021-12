Oggi primo dicembre è la giornata mondiale per la lotta all’Aids, istituita nel 1988 quando la malattia era soprannominata la “peste del 2000” e quando era accompagnata da un tremendo stigma sociale non solo legato alla contagiosità del morbo, ma anche a un sottinteso pregiudizio moralista nei confronti dei presunti comportamenti che avevano portato la persona a esporsi all’infezione. Trentatré anni dopo la sensibilità è cambiata.

Soppiantata dal Covid, l’Aids continua a uccidere

Soppiantata da un’altra pandemia, quella di Covid 19, l’Aids però è ancora una malattia che uccide: nel 2020 si stimano 680 mila morti nel mondo (più di 36 milioni dal 1982 a oggi), 1,5 milioni i contagi (80 milioni dall’inizio della pandemia). Attualmente quasi 38 milioni di persone convivono con l’Hiv. Solo in Italia, lo scorso anni, le nuove diagnosi sono state 1303, con un’incidenza 2,2 nuovi casi per 100 mila abitanti. Ora però questo virus fa meno paura perché la ricerca medica ha permesso di affrontare lo stato di sieropositività. Allo stesso tempo lo stigma sociale, anche se non scomparso, è stato ridimensionato con la consapevolezza che il virus non colpisce solo omosessuali e tossicodipendenti. La mutata percezione nei confronti di sieropositivi e malati è anche merito di opere cinematografiche e televisive che hanno permesso di cambiare la prospettiva dei punti di vista, di guardare il morbo con gli occhi delle vittime, di far comprendere la crudeltà di una visione che vedeva nell’Aids una punizione divina che si vendicava di presunti “peccatori”.

Philadelphia, prima opera cinematografica mainstream sull’Aids

Nessun film ha più meriti in questo senso di Philadelphia, pellicola del 1993 diretta da Jonathan Demme e sceneggiata da Ron Nyswaner, scrittore omosessuale e attivista per i diritti gay. Il film, ispirato a una vicenda realmente accaduta, narra la storia di un affermato avvocato che perde il posto di lavoro quando i suoi colleghi scoprono con orrore e disprezzo la sua malattia e la sua omosessualità. Era la prima produzione mainstream che guardava in faccia all’epidemia. Nel ruolo del protagonista, dopo il rifiuto di Daniel Day Lewis, venne scelto un giovane attore nato come comico che per la prima volta si cimentava in una parte così impegnativa, Tom Hanks. Come comprimari vennero reclutati Denzel Washington e Antonio Banderas. Il successo andò al di là delle previsioni: più di 200 milioni di dollari incassati al box-office, due Oscar (uno a Hanks e uno a Bruce Springsteen per la canzone originale Streets of Philadelphia) e una messe di altri premi. Un critico statunitense lo paragonò come impatto sociale a Indovina chi viene a cena?, film che nel 1967 scardinava i luoghi comuni sui neri d’America.

Una gelata precoce, film-tv che ha anticipato tutti sul tema Hiv

Ma se Philadelphia fu la prima produzione per il grande pubblico di Hollywood a denunciare i pregiudizi contro malati e sieropositivi, la televisione americana per una volta aveva anticipato i tempi mandando in onda già nel 1985 il film, realizzato per il piccolo schermo, Una gelata precoce (An Early Frost). Diretto da John Erman con Aidan Quinn, Ben Gazzara e Gena Rowlands, lo sceneggiato metteva anche qui in scena un giovane avvocato costretto a svelare a genitori e colleghi la sua omosessualità e una malattia contagiosa ai tempi quasi sconosciuta. Il coraggio della Nbc che lo mandò in onda in prima serata non fu indolore (il network perse mezzo milione di dollari in pubblicità perché gli inserzionisti non volevano associare i loro brand all’Aids), ma fu premiato. Una gelata precoce venne visto da più di 30 milioni di telespettatori e giudicato il più importante evento televisivo dell’anno. In Italia venne trasmesso da Rai1, ma solo due anni dopo e contestualizzato in una trasmissione dedicata all’AIDS.

Che mi dici di Willy?, una cronistoria dell’epidemia all’interno della comunità gay

Non sorprende che le produzioni di quei primi anni di epidemia siano tutt’altro che numerose. Parting Glances del 1986 racconta 24 ore nella vita di una coppia omosessuale di New York, con Steve Buscemi nella parte di un giovane sieropositivo. Il regista Bill Sherwood morirà di Aids nel 1990 senza completare più un film. Che mi dici di Willy? (Longtime Companion) del 1989 ebbe diverse difficoltà a essere prodotto, ma divenne un successo di critica e un film di culto. È una cronistoria della nascita dell’epidemia di Hiv vista dall’interno della comunità gay narrata in flash successivi, a partire dalle prime notizie sul virus comparse nel 1981, quando la sindrome veniva descritta come un cancro che colpiva gli omosessuali. Norman René, il regista, morirà alcuni anni dopo, anch’egli vittima della malattia che aveva raccontato.

Tra le prime opere europee In una notte di chiaro di luna della Wertmüller

Tra i primi film europei dedicati all’Hiv si ricorda Once More – Encore di Paul Vecchiali, presentato a Venezia nel 1988, e In una notte di chiaro di luna diretto da Lina Wertmüller, con Rutger Hauer e Nastassja Kinski, opera del 1989 che ritrae, prima di altre, l’Aids non solo come un problema legato all’omosessualità. Il francese Notti Selvagge di Cyril Collard del ’92 è un film tragicamente autobiografico. L’alter ego del regista (morto l’anno dopo l’uscita del film) è Jean, bisessuale promiscuo che si innamora di una giovanissima attrice con cui ha rapporti senza rivelarle la sua sieropositività. Autobiografico è anche Blue, testamento artistico e spirituale del regista inglese Derek Jarman realizzato nel 1993, un anno prima della sua morte. Lo schermo rimane vuoto, colorato di un blu acceso. Un fermo immagine su cui il regista narra, tra suoni e ricordi, la sua filosofia artistica, il suo dramma di paziente alle prese con una malattia che non dà speranza e la discesa nella cecità causata da lesioni alla retina, conseguenza dello svilupparsi della immunodeficienza.

Guerra al virus, documentario scientifico molto discusso

Guerra al virus, produzione televisiva del 1993 marchiata Hbo, cambia ancora prospettiva e unisce l’aspetto personale alla storia della ricerca sul virus, la cui origine fu molto discussa e che fu al centro di una grande rivalità scientifica tra epidemiologi in cerca di popolarità (ci ricorda qualcosa?). Il film si conclude sulle note di Elton John e una carrellata di celebrità affette dal virus, come Magic Johnson, o morte per la malattia, come l’attore Brad Davis. Negli ultimi anni il venir meno della paura legata all’Aids ha fatto diminuire anche l’attenzione del pubblico. In televisione si segnalano due trasposizioni di fortunate pièce teatrali dedicate alla malattia: la miniserie Angels in America del 2003 e il tv-movie The Normal Heart del 2014.

Dallas Buyers Club, l’ultimo grande film sul tema

Sul grande schermo Dallas Buyers Club del 2013 è un film basato su una storia vera e premiato con tre Oscar di cui due agli attori Matthew McConaughey e Jared Leto. McConaughey è Ron, texano tutto pregiudizi che scopre di avere il virus Hiv. Siamo a metà degli anni ’80 e Ron non riesce ad accettare che la malattia colpisca un eterosessuale tutto d’un pezzo come lui. Scenderà a patti con il destino mettendo in piedi una rete clandestina di traffico di farmaci sperimentali in grado di alleviare i sintomi della patologia. La recente serie italiana di Sky 1992 presenta un poliziotto sieropositivo al servizio del Pool Mani Pulite e rievoca uno scandalo italiano di quegli anni: quello del “sangue infetto”; fino agli anni ’90 in diversi ospedali venivano somministrate sacche di sangue non testato alcune delle quali contaminate con l’Hiv. Tuttavia la rappresentazione un po’ stereotipata e superficiale della malattia ha suscitato qualche polemica.