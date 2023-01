Giornata della Memoria, Liliana Segre amara: «Della Shoah si parlerà in una riga»

Liliana Segre ha presentato al fianco del sindaco di Milano Beppe Sala le iniziative per il Giorno della Memoria. La senatrice a vita ha parlato a Palazzo Marino con grande amarezza, sottolineando come la gente sia «stufa di sentire parlare degli ebrei». Tanto che teme che in pochi anni nei libri di storia si parlerà della Shoah solo in «una riga». E Liliana Segre non risparmia anche qualche frecciata all’amministrazione comunale. Tra qualche giorno verrà posizionato un totem alla Stazione Centrale in cui si spiega come arrivare al Memoriale della Shoah. Lei ha dichiarato: «Sono 30 anni che lo chiedo: sono contenta perché farò in tempo a vederlo».

Segre: «Ci sarà una riga sulla Shoah, poi nemmeno quella»

Le parole di Liliana Segre sono piene di amarezza e tristezza: «Quando uno è così vecchio come me e ha visto prima l’orrore, e poi, arriva a sentire che si nega addirittura quel che è stato, ed è così da tanti anni, dalla fine della guerra circa, a un certo punto, la coscienza si sveglia. Dopo che sei stato silenzioso, ammalato, non capito, a un certo punto non si è mai contenti. Quel che vedi attorno a te non è abbastanza per far capire l’orrore che tu hai visto, una come me è pessimista. E ritiene che fra qualche anno della Shoah ci sarà una riga sui libri di storia, e poi nemmeno quella».

Il giorno della Memoria è «inflazionato»

Segre prosegue: «Il giorno della Memoria è inflazionato, la gente è stufa di sentire parlare degli ebrei. E anche io fra un poco, toglierò il disturbo, visto che non posso nemmeno salire sul tram che porterà la scritta Memoriale della Shoah, perché devo girare con la scorta a causa delle minacce che ricevo». La senatrice ha un botta e risposta quasi scherzoso con Beppe Sala, poi riprende il filo: «Il mio è un pessimismo naturale su questo argomento, dopo che le idee, le proposte, le speranze e le iniziative che possono venire da una vecchia come me non vengano accolte con il rispetto dovuto. Capisco che la gente dice da anni “basta con questi ebrei, che cosa noiosa”. Ma questo succede quando uno l’orrore l’ha visto e si accorge che ne può parlare solo con i pochi superstiti rimasti, perché tutti gli altri non ne possono più».