Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le star vittime di abusi

Una donna su tre nel mondo è stata vittima di violenza fisica o sessuale. Ogni giorno 137 donne vengono uccise da uomini violenti, il più delle volte si tratta di partner o ex partner o in ogni caso persone conosciute. Una guerra di genere che miete vittime innocenti e che nel 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, trova l’occasione per ribadire e ricordare dati che sembrano un bollettino di guerra.

In media subisce violenza una donna su tre dai 15 anni in su, e questo avviene in casa, ma anche a lavoro o per strada. Donne di ogni estrazione sociale, tra le quali non mancano anche volti noti dello spettacolo che hanno avuto il coraggio di denunciare gli abusi subiti dando la forza a tante donne di fare come loro.

Star vittime di violenze e abusi: Madonna

Dopo aver vinto il Woman of the Year Award della rivista Billboard solo nel 2016 all’età di 58 anni Madonna ha tenuto un discorso dove ha confessato di essere stata vittima in gioventù di una terribile violenza sessuale. La cantante ha parlando anche del sessimo che esiste nel mondo delle musica e di tutti gli atti di bullismo e molestie che ha affrontato in oltre trent’anni di carriera e successi.

Solo ora però, all’età di 58 anni, ha trovato la forza e il coraggio di raccontare pubblicamente quando a soli vent’anni fu brutalmente stuprata su un tetto. Ha spiegato che l’aggressore le puntò il coltello alla gola e poi abusò di lei. Sul palco, Madonna ha iniziato a urlare: «Mi hanno chiamata p…, mi hanno chiamata strega».

Star vittime di violenze e abusi: Lady Gaga

Lady Gaga, invece, ha scelto di rivelare la violenza sessuale subita ai 19 anni nella prima puntata della docu-serie The Me You Can’t See (La Me che non puoi vedere, ndr), interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey, rievocando tra le lacrime il trauma vissuto.

«Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e il mio produttore mi disse ‘togliti i vestiti’». La cantante e attrice ha poi ricordato che «mi ha lasciata incinta in un angolo di strada dopo mesi di abusi».

Star vittime di violenze e abusi: da Rihanna a Tina Turner

Vittima di violenza anche Rihanna. Nel 2009 la star americana è stata picchiata dall’allora fidanzato, anche lui musicista, Chris Brown. Le foto della cantante avevano fatto il giro del mondo. Nel 2017 Brown ha parlato per la prima volta di quanto accaduto in un documentario da lui prodotto.

Anche Tina Turner è stata vittima delle violenze perpetrate per anni da suo ex marito Ike Turner, scomparso nel 2007. I due si erano sposati nel 1962 e la cantante aveva raccontato che gli abusi iniziarono praticamente da subito. Dopo 14 anni il divorzio.

Star vittime di violenze e abusi: Halle Barry e Pamela Anderson

Halle Barry, premio Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Monster’s Ball, è stata la vittima perfetta del padre era violento e alcolizzato e la talentuosa attrice è stata in terapia sin da piccola. Nel suo passato anche un fidanzato che una volta l’ha colpita talmente forte da renderla quasi sorda un orecchio.

Il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee a fine Anni 90 è stato arrestato per aver picchiato e violentato la compagna, l’attrice Pamela Anderson.

Le star italiane vittime di violenza

Tra le star nostrane che, invece hanno violenza non si può non ricordare Michelle Hunziker che ha raccontato di essere stata vittima a lungo di ricatti e violenze. La conduttrice svizzera ha ricordato così i ricatti sessuali subiti: «Nella mia vita ho avuto un sacco di situazioni del genere e ho sempre ritenuto più importante ricordarmi che siamo noi le responsabili del nostro destino, consapevole che se avessi ceduto sarebbe stata anche colpa mia».

Michelle è stata anche vittima di una setta, tra violenze psicologiche e minacce. La Hunziker ha però alzato la testa e detto no; inoltre, la showgirl è molto attiva in fatto di violenza contro le donne, tanto da aver fondato nel 2007 l’associazione Doppia Difesa insieme all’avvocato Giulia Bongiorno.

C’è poi Heather Parisi e i 7 anni di abusi subiti dall’ex compagno. «Sono stata picchiata per 7 lunghi anni dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome. Ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti anche voi».

Anche l’ex gieffina Francesca Cipriani nel 2014 ha accusato il suo fidanzato dell’epoca, Marco Pavanello, di violenza nei suoi confronti: in particolare per averla perseguitata e per averla picchiata. Nel 2020 l’uomo è stato condannato a 18 mesi per stalking e lesioni ai danni della showgirl.