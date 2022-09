La Giornata Internazionale della Pace si celebra il 21 settembre, per iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa tramite la risoluzione 36/37 il 30 novembre 1981 creò la ricorrenza. Essa nasce con l’obiettivo di invitare tutti i popoli a deporre le armi e a riaffermare il loro impegno a vivere in armonia gli uni con gli altri.

Giornata Internazionale della Pace: perché si festeggia il 21 settembre?

Non c’è un evento particolare che coincide con l’istituzione della Giornata Internazionale della Pace il 21 settembre. Nel 1981 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite decise inizialmente di celebrare la ricorrenza il terzo giovedì di settembre. La risoluzione successiva dell’assemblea, il 7 settembre 2001, stabilì poi un unico giorno: il 21 settembre di ogni anno.

Il simbolo è certamente la bandiera arcobaleno. Si tratta di una giornata in cui gli Stati membri dell’ONU, le organizzazioni governative e non, e gli individui fanno promozione di azioni educative e sensibilizzazione sul tema della pace globale. La ricorrenza ha anche come obiettivo quello di far luce sulle guerra dimenticate o meno veicolate a livello mediatico. Oggi punta i riflettori non solo sull’invasione russa in Ucraina. Ma anche sui conflitti in Siria, in Yemen, e sulle guerre che interessano le piccole minoranze nel mondo.

Il tema di quest’anno è «Porre fine al razzismo. Costruisci la pace». Il razzismo, si legge nel messaggio inviato dalle Nazioni Unite per preparare l’evento, «avvelena le società, normalizza la discriminazione e stimola la violenza. Dobbiamo combatterlo contrastando i discorsi di odio, promuovendo il dialogo e affrontando le cause profonde della disuguaglianza».

Gli eventi bellici che accaddero il 21 settembre

Come detto, forse senza particolari premeditazioni, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha fissato al 21 settembre la Giornata Internazionale della Pace. In questa data però ricorrono anche alcuni eventi storici legati alla guerra. Il 21 settembre 194 il bombardiere B-29 Superfortress fece il suo volo inaugurale. Per realizzare il progetto la Boeing chiese investimenti per tre miliardi di dollari. E per la sua elevata efficacia il velivolo fu protagonista degli attacchi atomici a Hiroshima e Nagasaki.

Lo stesso giorno, nel 1949, Mao Tse Tung aprì la prima sessione plenaria della Conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino. Celebrò così la vittoria nella guerra civile, stabilendo per il Paese la trasformazione in Repubblica Popolare e la guida del Partito Comunista.