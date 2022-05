Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia: perchè si festeggia il 17 maggio

Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia. Riconosciuta dall’Unione europea e Nazioni Unite, la ricorrenza si celebra in oltre 130 Paesi in tutto il mondo e la data è simbolica. In quello stesso giorno nel 1990, infatti, l’Organizzazione mondiale della Sanità eliminava l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. La giornata internazionale contro l’omofobia: in cosa consiste? La giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia coincide con una data importante. Il 17 maggio 1990, infatti, l’Organizzazione mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Tuttavia, al tempo ci vollero altri quattro anni perché la decisione diventasse operativa. La celebrazione è nata per volontà di Louis-Georges Tin, curatore del “Dictionnaire de l’homophobie”, per sensibilizzare l’attenzione su violenze e discriminazioni subite dalla comunità Lgbtq+ in tutto il mondo. Lo slogan dell’edizione 2022 è “Our Bodies, Our Lives, Our Rights” (“I nostri corpi, le nostre vite, i nostri diritti”, ndr).

La storia della ricorrenza

La Giornata è stata istituita nel 2004 dal Comitato Internazionale per la Giornata contro l’Omofobia e la Transfobia per condannare le discriminazioni che subiscono le persone sulla base del loro orientamento sessuale. Il Comitato nel 2007 ha redatto la “Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa”. All’articolo 8 c’è scritto: “tutti gli Stati membri (devono ndr.) proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell’Unione europea senza discriminazioni”.

Dunque, nonostante la convenzione europea dei diritti dell’uomo vieti qualunque forma di discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, le violazioni sono ancora presenti. In Italia si registrano 50 casi al giorno di discriminazione e violenza, secondo i numeri del Gay Center. Inoltre, nell’ultimo anno il dato è aumentato del 9%, anche a causa della pandemia di Covid-19, che ha esposto alcune persone a maggiore violenza domestica da parte di genitori o coinquilini omofobi. L’Italia è tra i pochi Paesi a non avere una legge ad hoc per la violenza contro orientamento sessuale e identità di genere. La Norvegia presentò la prima legge nel 1981 e dal 2020 ha incluso per i reati d’odio anche le persone transgender e i bisessuali. La Francia la introdusse nel 2003, mentre nel Regno Unito il fenomeno ha rilevanza penale nell’ambito dei cosiddetti hate crime.

Le parole di Mattarella “Questa Giornata internazionale chiede l’attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze. Il rispetto dei diritti di ogni persona, l’uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili“, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. in occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia.