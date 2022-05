Giornata delle vittime del terrorismo: cos’è e perché si celebra il 9 maggio

Il 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. L’anniversario coincide con l’uccisione di Aldo Moro operata dalle Brigate Rosse.

Nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, il 9 maggio, si celebra il Giorno in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Il governo ha istituito la ricorrenza grazie a una legge del 2007. Questa unisce al ricordo di chi ha subito eventi drammatici, il sostegno morale e la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini alle famiglie.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha richiamato “il tributo di riconoscimento che deve essere offerto al sacrificio di chi è stato colpito dalla violenza del terrorismo di ogni matrice e il sentimento di vicinanza e di solidarietà dovuto alle loro famiglie”.

“Il ricordo di dolorosissime vicende della nostra storia – ha detto – deve spingere tutti noi a promuovere e garantire con forza i diritti di libertà. E a condannare e contrastare ogni forma di terrorismo, che rappresenta un pericolo per le istituzioni democratiche e repubblicane”.

“Onorare tutte le vittime del terrorismo nel giorno in cui ricorre l’anniversario del barbaro assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse non è solo un dovere morale, ma l’occasione per il richiamo ai valori di unità e di rispetto che sono alla base della nostra convivenza civile e che devono essere sempre difesi” ha concluso la titolare del Viminale.

Il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice è una ricorrenza che si celebra il 9 maggio di ogni anno in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 fu ucciso Aldo Moro.

Egli fu rapito il 16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse. È uno dei quattro Presidenti del Consiglio dei Ministri ad aver ricoperto questa carica per un periodo cumulativo maggiore di cinque anni. Gli altri sono Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.