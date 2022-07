Come capire le giornaliste Rai che faranno carriera, il buffet Ania e le altre pillole del 6 luglio

Alla Rai gira un curioso foglietto: indica, secondo chi lo ha tra le mani, le professioniste che faranno carriera nel servizio pubblico. Si tratta delle giornaliste che hanno moderato le varie sessioni di Coopera, la mega conferenza della cooperazione andata in scena all’Auditorium Conciliazione “benedetta” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sostenuta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Chi sono le elette? Monica Maggioni, alla guida del Tg1, è al primo posto, seguono Maria Cuffaro, Lucia Goracci, Azzurra Meringolo Scarfoglio, Ilaria Sotis e Donatella Bianchi.

L’Ania di Bianca Maria Farina risparmia sul buffet

Sono tempi di vacche magre, anche per i convegni: e così all’Auditorium Parco della Musica, all’assemblea dell’Ania, l’associazione delle imprese di assicurazioni guidata da Bianca Maria Farina, è stato dato un vigoroso taglio al buffet. Una volta c’era da sfamare un esercito: ieri un separé che permetteva a pochi vip di mettere qualcosa sotto i denti ha imposto a molti partecipanti di rifocillarsi nel bar, a pagamento. Non erano contentissimi…

Pecoraro Scanio con le capitanerie di porto

Non si ferma mai, l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio: in qualità di presidente della Fondazione UniVerde ha lanciato a Roma la nuova edizione di “Mediterraneo da remare #Plastic Free”. Si tratta della campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Univerde in collaborazione con Marevivo e l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera “per il rispetto del Mare Nostrum e il contrasto all’inquinamento da plastiche”. Con Pecoraro Scanio c’era anche Erasmo D’Angelis, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, da alcuni giornalisti ricordato come ex direttore de l’Unità, oltre che come programmista regista Rai una quarantina d’anni fa.

Alla siccità ci pensa Renato Brunetta

E’ il giorno del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, per parlare della siccità: all’assemblea dell’Anbi, l’Associazione nazionale bonifiche italiane, si occuperà di “un’Italia resiliente, sostenibile e moderna”. Vasto programma. Con lui, il sottosegretario al ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Battistoni, oltre alla presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati Alessia Rotta. Modera Roberta Serdoz, “caporedattrice TgR Lazio”. Che poi in passato è stata la moglie dell’ex presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo. Tutti all’Hotel Sheraton Golf Parco de’ Medici di Roma, in via Salvatore Rebecchini. Che fu un sindaco di Roma.

Diocesi irlandesi e canadesi contro i combustibili fossili

Trentacinque organizzazioni religiose di sei paesi con oltre 1,25 miliardi di dollari di asset in gestione hanno dato il via a un disinvestimento dalle società di combustibili fossili. Tra le istituzioni partecipanti vi sono cinque diocesi in Irlanda e due in Canada. Il disinvestimento delle istituzioni cattoliche ammonta a oltre 500 milioni di dollari: tutto nasce dalla volontà di Movimento Laudato Si’, World Council of Churches, Operation Noah, Green Anglicans e GreenFaith di promuovere la sensibilità ambientale nel cattolicesimo. Per padre Joshtrom Kureethadam, coordinatore del Settore Ecologia del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e che assiste il lavoro di Papa Francesco in materia ambientale, “il Vaticano ha invitato le istituzioni cattoliche a disinvestire dalle società di combustibili fossili dato il loro danno all’ambiente. Mi congratulo con queste istituzioni profetiche che disinvestono oggi e incoraggio tutte le istituzioni in tutto il mondo a ridurre la nostra dipendenza da queste fonti di energia dannose disinvestendo dai combustibili fossili. È così che le istituzioni profetiche possono vivere i nostri valori e aiutare i più vulnerabili tra noi. Se vogliamo raggiungere la pace e garantire un pianeta vivibile per tutti, comprese le generazioni future, dobbiamo porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili che alimentano l’attuale crisi climatica”. Comunque in Vaticano continua la fila davanti ai distributori di benzina, visto che lì costa pochissimo rispetto all’Italia.